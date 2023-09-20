明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

藉Tg售大麻近3000人訂閱 販毒集團15人落網

【明報專訊】警方破獲一個利用Telegram（Tg）群組售賣大麻及含有CBD產品的販毒集團，拘捕15人及搗破4個毒品儲存倉，檢獲約值260萬元毒品。被捕人包括3名的士司機，懷疑以駕的士掩飾協助運毒，警方扣查4輛的士及一輛私家車。有關群組及頻道分別有1700及1100名成員，警方稱會向群組會員跟進。

3的士司機助運毒

毒品調查科行動組署理高級警司譚威信表示，警方今年7月留意到有毒販在Telegram開設頻道及討論群組，介紹售賣大麻及CBD產品。

警方表示，頻道約在2022年11月開設，約1100人訂閱，只有擁有人及管理人可發言，同名群組則有1700人，所有會員均可討論，憑連結加入，相信毒販在頻道宣傳買賣方式及售價，買家再私下聯絡管理員安排。

搗4毒倉檢260萬元貨

警方在9月17至18日展開代號「寒沙」行動，先後拘捕13男2女（23至68歲），涉嫌販運危險藥物、串謀販運危險藥物及管有危險藥物等罪，其中7人將被檢控。被捕人包括集團主腦及骨幹，分別負責接收毒品訂單、管倉、包裝毒品，另有三人為收取佣金、協助運毒的職業的士司機，以及兩名毒品買家。

警方表示，將循「洗黑錢」方向調查成員的財富狀况，不排除更多人被捕。

警方在行動中搗破4個毒品儲存倉，檢獲650克大麻花、250克迷幻蘑菇、大麻精油、懷疑CBD朱古力、毒郵票、大麻糖等。警方指部分大麻朱古力經重新包裝，假扮成北美地區有售大麻朱古力品牌，以平價貨當貴價貨賣，相信有關毒品經貨運來港，來源地有待進一步調查。

上 / 下一篇新聞

郭俊峯掌入境處 赴宴「小心選擇」 提4工作重點 包括提升身分證簽發能力
郭俊峯掌入境處 赴宴「小心選擇」 提4工作重點 包括提升身分證簽發能力
入職34年 初期專研偽證 曾參與跨部門反恐
入職34年 初期專研偽證 曾參與跨部門反恐
50年首次 港失落最自由經濟體 菲沙：京收緊自由料評分續跌 港府：「軍事干預法治」虛構
50年首次 港失落最自由經濟體 菲沙：京收緊自由料評分續跌 港府：「軍事干預法治」虛構
國慶日逾60戲院戲飛半價 中秋夜港鐵通宵開 十一電車輕鐵渡輪免費 逾千食肆推優惠
國慶日逾60戲院戲飛半價 中秋夜港鐵通宵開 十一電車輕鐵渡輪免費 逾千食肆推優惠
李周五率團赴杭 康署設亞運直播
李周五率團赴杭 康署設亞運直播
大東山拍日落 攝影師田進福暈倒不治 作品揚威國際賽 攝影界發文哀悼
大東山拍日落 攝影師田進福暈倒不治 作品揚威國際賽 攝影界發文哀悼
診所中催淚彈索償 官拒允涉案警匿名
診所中催淚彈索償 官拒允涉案警匿名
涉跨境釣魚詐騙 港拘14骨幹
涉跨境釣魚詐騙 港拘14骨幹
官稱案情相對輕 巴裔青年強姦罪成囚5年
官稱案情相對輕 巴裔青年強姦罪成囚5年
灣區醫生駐院半年：醫術大同用藥小異
灣區醫生駐院半年：醫術大同用藥小異
投訴警察課須匯報投訴增45% 逾九成涉疏忽職守行為不當
投訴警察課須匯報投訴增45% 逾九成涉疏忽職守行為不當
樂施會：136萬人貧窮 貧富差距57.7倍
樂施會：136萬人貧窮 貧富差距57.7倍
新增關愛隊 六成有區會背景 朱立威倡參選者停服務 民主黨質疑「私相授受」
新增關愛隊 六成有區會背景 朱立威倡參選者停服務 民主黨質疑「私相授受」
關愛伙伴團體 多地區組織
關愛伙伴團體 多地區組織
領館須申報本地僱員 外交官：近內地做法
領館須申報本地僱員 外交官：近內地做法
大灣區GBA新聞：首置鬆綁廣深睇樓熾 「金九銀十」見真章 9市齊推「認房不認貸」 業者指成交增幅小
大灣區GBA新聞：首置鬆綁廣深睇樓熾 「金九銀十」見真章 9市齊推「認房不認貸」 業者指成交增幅小
大灣區GBA新聞：辦音樂節、攝影沙龍 夜經濟帶動睇夜樓成交
大灣區GBA新聞：辦音樂節、攝影沙龍 夜經濟帶動睇夜樓成交
大灣區GBA新聞：房貸措施「彈弓手」 寬鬆政策未明朗
大灣區GBA新聞：房貸措施「彈弓手」 寬鬆政策未明朗
關注解散陪審團準則 法院准毒案被告上訴
關注解散陪審團準則 法院准毒案被告上訴
未達裁決門檻 官可解散陪審團
未達裁決門檻 官可解散陪審團
涉連登貼文煽暴 文員保釋遭拒
涉連登貼文煽暴 文員保釋遭拒
黃大仙區破106宗竊案 體育舖員工涉盜賣被捕
黃大仙區破106宗竊案 體育舖員工涉盜賣被捕
【Emily】陳葒補天獲40萬遺產捐款 與善長「李女士」素未謀面 陳：對義師好大鼓勵
【Emily】陳葒補天獲40萬遺產捐款 與善長「李女士」素未謀面 陳：對義師好大鼓勵
【Emily】民建聯倡區選投票時間縮至「朝八晚六」
【Emily】民建聯倡區選投票時間縮至「朝八晚六」
【Emily】迪士尼加價 門票3級變分4級 全年最繁忙特定日票價879元
【Emily】迪士尼加價 門票3級變分4級 全年最繁忙特定日票價879元
【Emily】客人可飲住奶茶睇show 和記餐廳灣仔店中秋結業 撐本土音樂文化 周國賢曾表演
【Emily】客人可飲住奶茶睇show 和記餐廳灣仔店中秋結業 撐本土音樂文化 周國賢曾表演
【Emily】太古城700元燒肉放題 食油甘魚食到蟲 店稱「來貨控制唔到」
【Emily】太古城700元燒肉放題 食油甘魚食到蟲 店稱「來貨控制唔到」
【Emily】風車小屋隧道 3公園有靚綵燈
【Emily】風車小屋隧道 3公園有靚綵燈