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港聞

港聞二

診所中催淚彈索償 官拒允涉案警匿名

【明報專訊】2019年11月18日警方圍堵理大，耳鼻喉科醫生入稟控告警務處長，指警員當日誤將催淚彈射進其尖沙嘴兩個單位，引致起火及損毁，索償逾672萬元。警方為3名涉案警員申請匿名令，高院昨頒判辭，法官認為涉案警員是在本案涉濫權的一方，「必須有極充分的原因才能摒棄公開司法原則」，考慮無證據顯示他們有被起底的風險，拒批匿名令。

官指未證起底風險

原告為醫生梁錦聰；被告是警務處長。警方在今年1月4日向法庭提出，為3名已錄取證人供辭的警員申請匿名令，禁止傳媒及公眾披露其名字、職級及警員編號，並申請在證人供辭中隱去3人的身分，改以代號稱呼。警方稱不少警員及其家屬自2019年遭起底，甚至遇襲受傷。基於本案的「敏感性質」，很可能獲傳媒廣泛報道，恐引致起底，威脅警員及其家人的安全。

射彈失誤否 警身分關鍵

法官歐陽桂如判辭重申，公開司法是香港司法制度的慣例，亦是法庭一直謹守的基本和重要原則；3名警員的職級、警員編號、職權、案發時下達的指令是本案的關鍵議題，可判斷警方有否失誤或刻意地向原告人的診所和住所發射催淚彈，警員的身分對於測試其可信度亦攸關重要。

判辭續指，涉案3名警員不曾被起底，而警方只能依賴兩年前的七一刺警案，指警員承受人身安全風險。判辭又參考一則酷刑聲請案例，當時高院首席法官張舉能考慮申請人有性命危險，批准他的匿名令申請；法官則認為，本案與聲請者可能受虐待和謀殺的處境「大相逕庭」。

人身安危難比擬聲請案例

此外，針對警員起底的禁制令仍然生效，頒令至今只有4名警員再被起底，而起底行為已刑事化，警方無基礎指這不足以保障警員，因此法庭拒批匿名令。警方須付約1萬元訟費，但由於原告就狀書其他事項的申請被拒，他仍須向警方支付逾10萬元訟費。

【案件編號：HCA 1936/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕匿名令 民事索償 理大衝突 反修例事件

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