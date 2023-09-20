大東山拍日落 攝影師田進福暈倒不治 作品揚威國際賽 攝影界發文哀悼

前晚7時許，65歲姓田男子疑行山期間倒臥在伯公坳鳳凰徑第二段，陷入昏迷，行山人士見狀報案。警方及救護員到場，將事主送往北大嶼山醫院搶救，其後證實不治。經初步檢驗，發現死者背部及頭部有擦傷，惟沒有可疑傷勢或骨折，死因有待進一步驗屍確定。

警指背頭擦傷無可疑

據了解，死者是資深風景攝影師田進福。他前日曾向女友提及前往大東山拍攝日落，直至傍晚約6時，事主致電女友告知已拍照完畢，準備下山，惟之後不幸發生事故。

田進福的合作伙伴、出版社EastPro於社交平台證實其死訊，對田離世表悲痛和沉重，帖文讚揚田經常無私地分享自己的攝影知識，其才華和奉獻得到國際攝影界的認可。另外，其個人Instagram帳號疑由親友代理，昨凌晨發表最新帖文，寫道：「2023年9月18日，田進福逝世，我愛你。」大批市民在帖下留言悼念，稱「田師傅RIP」、「感謝你為世界留下美好的作品」。

土生土長 作品曾展覽出版

翻查資料，田進福在香港土生土長，從事設計工作，退休前愛上攝影。他憑着昂船洲大橋及葵涌貨櫃碼頭的海霧美景作品，入圍《美國國家地理雜誌》2017年度旅遊攝影師大賽，而另一作品《閃電與佛陀》亦榮獲2018國家地理全球攝影大賽佳作。2020年，他舉辦攝影展覽，並出版攝影書《Made in Hong Kong》，收錄在港拍攝的作品。