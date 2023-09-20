明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大東山拍日落 攝影師田進福暈倒不治 作品揚威國際賽 攝影界發文哀悼

【明報專訊】曾獲得國際獎項的資深風景攝影師田進福，前日（18日）疑前往大東山拍攝日落後暈倒，送院搶救後不治。警方經調查後，初步相信死因無可疑，多個攝影專頁及市民發文悼念田進福，讚揚其才華及性格。

前晚7時許，65歲姓田男子疑行山期間倒臥在伯公坳鳳凰徑第二段，陷入昏迷，行山人士見狀報案。警方及救護員到場，將事主送往北大嶼山醫院搶救，其後證實不治。經初步檢驗，發現死者背部及頭部有擦傷，惟沒有可疑傷勢或骨折，死因有待進一步驗屍確定。

警指背頭擦傷無可疑

據了解，死者是資深風景攝影師田進福。他前日曾向女友提及前往大東山拍攝日落，直至傍晚約6時，事主致電女友告知已拍照完畢，準備下山，惟之後不幸發生事故。

田進福的合作伙伴、出版社EastPro於社交平台證實其死訊，對田離世表悲痛和沉重，帖文讚揚田經常無私地分享自己的攝影知識，其才華和奉獻得到國際攝影界的認可。另外，其個人Instagram帳號疑由親友代理，昨凌晨發表最新帖文，寫道：「2023年9月18日，田進福逝世，我愛你。」大批市民在帖下留言悼念，稱「田師傅RIP」、「感謝你為世界留下美好的作品」。

土生土長 作品曾展覽出版

翻查資料，田進福在香港土生土長，從事設計工作，退休前愛上攝影。他憑着昂船洲大橋及葵涌貨櫃碼頭的海霧美景作品，入圍《美國國家地理雜誌》2017年度旅遊攝影師大賽，而另一作品《閃電與佛陀》亦榮獲2018國家地理全球攝影大賽佳作。2020年，他舉辦攝影展覽，並出版攝影書《Made in Hong Kong》，收錄在港拍攝的作品。

相關字詞﹕大東山 行山意外 田進福

上 / 下一篇新聞

郭俊峯掌入境處 赴宴「小心選擇」 提4工作重點 包括提升身分證簽發能力
郭俊峯掌入境處 赴宴「小心選擇」 提4工作重點 包括提升身分證簽發能力
入職34年 初期專研偽證 曾參與跨部門反恐
入職34年 初期專研偽證 曾參與跨部門反恐
50年首次 港失落最自由經濟體 菲沙：京收緊自由料評分續跌 港府：「軍事干預法治」虛構
50年首次 港失落最自由經濟體 菲沙：京收緊自由料評分續跌 港府：「軍事干預法治」虛構
國慶日逾60戲院戲飛半價 中秋夜港鐵通宵開 十一電車輕鐵渡輪免費 逾千食肆推優惠
國慶日逾60戲院戲飛半價 中秋夜港鐵通宵開 十一電車輕鐵渡輪免費 逾千食肆推優惠
李周五率團赴杭 康署設亞運直播
李周五率團赴杭 康署設亞運直播
診所中催淚彈索償 官拒允涉案警匿名
診所中催淚彈索償 官拒允涉案警匿名
藉Tg售大麻近3000人訂閱 販毒集團15人落網
藉Tg售大麻近3000人訂閱 販毒集團15人落網
涉跨境釣魚詐騙 港拘14骨幹
涉跨境釣魚詐騙 港拘14骨幹
官稱案情相對輕 巴裔青年強姦罪成囚5年
官稱案情相對輕 巴裔青年強姦罪成囚5年
灣區醫生駐院半年：醫術大同用藥小異
灣區醫生駐院半年：醫術大同用藥小異
投訴警察課須匯報投訴增45% 逾九成涉疏忽職守行為不當
投訴警察課須匯報投訴增45% 逾九成涉疏忽職守行為不當
樂施會：136萬人貧窮 貧富差距57.7倍
樂施會：136萬人貧窮 貧富差距57.7倍
新增關愛隊 六成有區會背景 朱立威倡參選者停服務 民主黨質疑「私相授受」
新增關愛隊 六成有區會背景 朱立威倡參選者停服務 民主黨質疑「私相授受」
關愛伙伴團體 多地區組織
關愛伙伴團體 多地區組織
領館須申報本地僱員 外交官：近內地做法
領館須申報本地僱員 外交官：近內地做法
大灣區GBA新聞：首置鬆綁廣深睇樓熾 「金九銀十」見真章 9市齊推「認房不認貸」 業者指成交增幅小
大灣區GBA新聞：首置鬆綁廣深睇樓熾 「金九銀十」見真章 9市齊推「認房不認貸」 業者指成交增幅小
大灣區GBA新聞：辦音樂節、攝影沙龍 夜經濟帶動睇夜樓成交
大灣區GBA新聞：辦音樂節、攝影沙龍 夜經濟帶動睇夜樓成交
大灣區GBA新聞：房貸措施「彈弓手」 寬鬆政策未明朗
大灣區GBA新聞：房貸措施「彈弓手」 寬鬆政策未明朗
關注解散陪審團準則 法院准毒案被告上訴
關注解散陪審團準則 法院准毒案被告上訴
未達裁決門檻 官可解散陪審團
未達裁決門檻 官可解散陪審團
涉連登貼文煽暴 文員保釋遭拒
涉連登貼文煽暴 文員保釋遭拒
黃大仙區破106宗竊案 體育舖員工涉盜賣被捕
黃大仙區破106宗竊案 體育舖員工涉盜賣被捕
【Emily】陳葒補天獲40萬遺產捐款 與善長「李女士」素未謀面 陳：對義師好大鼓勵
【Emily】陳葒補天獲40萬遺產捐款 與善長「李女士」素未謀面 陳：對義師好大鼓勵
【Emily】民建聯倡區選投票時間縮至「朝八晚六」
【Emily】民建聯倡區選投票時間縮至「朝八晚六」
【Emily】迪士尼加價 門票3級變分4級 全年最繁忙特定日票價879元
【Emily】迪士尼加價 門票3級變分4級 全年最繁忙特定日票價879元
【Emily】客人可飲住奶茶睇show 和記餐廳灣仔店中秋結業 撐本土音樂文化 周國賢曾表演
【Emily】客人可飲住奶茶睇show 和記餐廳灣仔店中秋結業 撐本土音樂文化 周國賢曾表演
【Emily】太古城700元燒肉放題 食油甘魚食到蟲 店稱「來貨控制唔到」
【Emily】太古城700元燒肉放題 食油甘魚食到蟲 店稱「來貨控制唔到」
【Emily】風車小屋隧道 3公園有靚綵燈
【Emily】風車小屋隧道 3公園有靚綵燈