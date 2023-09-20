國慶日逾60戲院戲飛半價 中秋夜港鐵通宵開 十一電車輕鐵渡輪免費 逾千食肆推優惠

改消費模式 李：對市民有信心

李家超昨早出席行會前表示，今年國慶日當晚將復辦國慶煙花匯演，是5年來首次重辦，另將延續今年七一時政府帶頭推出的優惠和活動，包括國慶日市民半價購買戲票；小童八達通乘客可免費乘搭港鐵本地線、羅湖和落馬洲過境線；所有市民免費乘搭電車、輕鐵及港鐵巴士，以及兩條渡輪航線。李稱，預計國慶日逾千間食肆指定菜式及餐飲會有折扣優惠，康文署轄下多個室內和戶外設施免費使用，科學館、太空館部分展覽亦免費開放（見表）。

十一小童八達通搭港鐵免費

香港戲院商會回覆查詢稱，國慶日所有票種半價，即長者首場優惠、小童、學生、長者票價均提供半價優惠，詳情下周一公布。

港鐵昨日表示，9月29日至10月2日7條鐵路線（港島、荃灣、觀塘、南港島、東涌、東鐵及屯馬線）將於不同時段加密班次，中秋節當晚除了上述7線通宵行車，港鐵巴士506、K51及K54亦會延長服務時間。

李家超回應夜經濟時表示，3年新冠疫情後市民生活模式轉變為較早回家，需時逐步改變。他引述旅遊業界人士說，有些商場營業時間長了，人流已開始增加，期望隨着活動逐步推出可帶動社會的活力，並對港人的靈活性和創新性有信心。

被問到會否考慮放寬廟街的食物銷售牌照及小販管理制度，李表示「夜繽紛」活動是多元，會不斷更新和演變，不論是廟街或其他地方的措施，政府都會認真考慮所有意見。

消防處「配合夜繽紛」

攤檔符基本要求可明火煮食

另外，消防處昨在社交專頁發帖稱，為配合各項「香港夜繽紛」活動，處方因應各區夜間市集及活動的經營模式，以風險為本原則制定相應的消防安全規定，營運者只須符合基本消防要求，如設置滅火筒、滅火氈，以及在攤檔的工作枱裝設屏障等，便可在場地設置明火煮食攤檔；消防處會提供適切協助，包括評估場地風險、遵辦巡查及即場發出消防安全證書。