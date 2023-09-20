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50年首次 港失落最自由經濟體 菲沙：京收緊自由料評分續跌 港府：「軍事干預法治」虛構

【明報專訊】香港歷史性首次失落最自由經濟榜首位。根據加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）最新公布的《世界經濟自由度2023年度報告》，香港下跌一位排第二，新加坡上升一位居首，兩地評分差0.01。菲沙研究所稱，預期北京收緊香港自由下，香港評分會繼續下跌。港府則在新聞稿中稱，「香港繼續位居全球前列，排名全球第二」，並批評報告對《港區國安法》及司法獨立等質疑偏頗或毫無事實根據，「令年報結論的公正性成疑」。

「司法」「規管」減分 星洲爬頭

根據報告，香港由1970年代至今在菲沙研究所世界經濟自由度研究連續多年蟬聯全球最自由經濟體第一位。港府過往亦有發稿回應菲沙報告，去年曾就報告對香港的評估為第一「表示歡迎」。同樣有就全球各地經濟自由度評分的美國傳統基金會，則自2021年起不再將香港獨立評分。

菲沙在今次引用2021年數據的最新報告中，歸因本港司法獨立信心受損、軍事干預（military interference）法治加劇、營商開支增加及限制僱用外地勞工，導致「司法制度」及「規管」分項評分下跌。

根據報告解釋，「軍事干預」是量度軍事勢力干預政治的程度，指軍事勢力並非民選，會削弱政府問責。

港府昨在近2000字新聞稿中，逐點反駁研究所質疑。港府稱，5個分項中香港在國際貿易自由繼續位列榜首，規管列全球第三，其他排名較去年亦有改善。政府發言人稱，菲沙報告指「軍事干預香港法治」完全虛構及違反事實，重申香港有高度自治，法治並無受軍事干預。對於被指限制聘用外地勞動力及增加營商成本，港府重申香港勞工政策並無改變，並已推出「搶人才」措施，「完全不認同」指控。

另外，英國政府向國會提交新一份《香港半年報告》，外相祈湛明在前言中說，香港法律及司法制度處於關鍵路口，雖然香港法院仍然獨立，但需審理行政權大於司法權的國安法案件。他表示，香港經濟及金融制度仍維持獨特，但形容中方以國安之名，箝制香港自由和權利，持續不遵守《中英聯合聲明》。英方也重申，由於港府稱不承認雙重國籍，英方要求探視在囚的壹傳媒創辦人黎智英被拒。

英報告指港法制處關鍵路口

外交公署引英國安法案反駁

港府及外交部駐港特派員公署則對《香港半年報告》表示強烈不滿和堅決反對。港府稱，英國早前通過《國家安全法案》訂立具有域外效力及間諜罪等罪行，英方無權亦無資格詆毁中央和港府維護國安措施；公署則稱英國法案「涵蓋領域之廣、執法之嚴無人能及」，質疑有何資格向中方「大潑髒水」。

相關字詞﹕經濟自由度指數 菲沙研究所

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