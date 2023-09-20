入職34年 初期專研偽證 曾參與跨部門反恐

派駐京辦助遇事港人

54歲的郭俊峯在1989年加入當時人民入境事務處，擔任助理入境事務主任，他於2008及2010年分別借調至保安局和公務員事務局擔任助理秘書長，協助制定出入境口岸和公務員紀律等政策。郭在2014年獲派到駐京辦，負責與內地相關單位聯繫及協助身處內地遇事港人。2020年他獲晉升助理處長，先後執掌簽證及政策部、管制部，於去年晉升副處長。

區嘉宏於1988年加入當時人民入境事務處，任職助理入境事務主任。他在2018年及2019年先後晉升助理處長及副處長，並於2020年《港區國安法》生效後出任處長。去年多名港人疑陷求職騙案遭禁錮在東南亞國家，入境處加入保安局成立專責小組處理求助個案。他任內正值新冠疫情爆發，處方曾調動人手封區，及負責營運青衣、新田及洪水橋3個社區隔離設施等抗疫工作。

區嘉宏兩赴飯局

「犯聚」未用安心

區嘉宏在2021年3月出席恒大高層飯局違反限聚令被票控，曾致歉並稱日後會加倍謹慎；去年1月初出席港區人大代表洪為民生日宴，未按法例使用「安心出行」，其後獲安排在竹篙灣檢疫，再度向市民致歉，稱日後定必加倍警惕。去年《施政報告》推出「高才通」，本報報道曾因「基因編輯嬰兒」在內地非法行醫判囚的內地科學家賀建奎獲批。處方其後宣告賀建奎的簽證或進入許可無效，並要求申請人申報有否刑事定罪紀錄。