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郭俊峯掌入境處 赴宴「小心選擇」 提4工作重點 包括提升身分證簽發能力

【明報專訊】54歲的郭俊峯昨日接替區嘉宏出任入境處長。區任內兩度出席飯局引起爭議；黃大仙民政專員歡送晚宴亦引起觀感問題，被問及日後會如何處理宴會邀請，郭稱視乎宴會性質及有否時間出席，強調「當然會小心選擇和處理出席問題」。郭俊峯前年接受恒大集團高層禮物籃無申報，區年初透露內部調查顯示無違規情况，郭昨被問及做法是否不理想、日後如何避免利益衝突，他稱早前已回應事件，沒有補充。

被問收恒大高層禮籃無申報 稱沒補充

特區政府昨早發新聞稿，稱中央人民政府根據特首李家超提名和建議，即日起任命郭俊峯為入境處長，及免去區嘉宏處長職務，即日開始退休前休假。李家超稱，郭在入境處服務34年，擁有豐富部門運作經驗，並具備管理和領導才能，深信他能帶領處方迎接未來挑戰；至於區出任處長以來，確保出入境管制及旅客通關安排有效和暢順地運作，表現卓越，帶領處方成為一支高效和專業的入境服務隊伍，李感謝區對特區的貢獻。

區嘉宏退休前休假 特首謝貢獻

郭俊峯昨午會見傳媒時提到有4個工作重點，包括繼續維護國家安全的憲制責任，守好國家南大門；短期內推出新措施提升簽發身分證的處理能力；預計入境處總部明年中由灣仔遷至將軍澳，將增添更多自助服務站；及繼續擴展處方青少年領袖團會，吸引更多年輕人參加。他稱，非常榮幸獲得中央任命，亦十分感謝中央政府、特首以及特區政府信任；感謝歷任處長領導，將繼續帶領近9000人的入境處團隊應對未來挑戰。

被問到預計上任後將面對什麼挑戰，郭稱有很多挑戰，如十．一黃金周及中秋節公眾假期，相信屆時大批港人北上，同時有內地人南下，料將有逾100萬名旅客出入境，呼籲市民預早計劃行程，避免在人潮高峰期出入境。他表示，處方屆時會「全軍出動」，借調人手到各口岸處理旅客出入境，亦會與其他執法部門、港鐵及內地對口機關做準備，期望兩地出入境暢順。

高才通76%申請獲批 刑事申報「極少」

「高才通」計劃方面，入境處稱截至8月底收到約4.6萬宗申請，當中約3.5萬宗已獲批（見表）。曾因「基因編輯嬰兒」在內地非法行醫判囚的內地科學家賀建奎獲批，處方其後要求申請人申報刑事定罪紀錄，郭透露，當中刑事定罪紀錄的申報「極少」。他又指處方最近招聘情况「開始有些起色」，目前有6000多人申請成為入境事務主任，較之前多逾四成，相信陸續有更多人對處方工作感興趣。

4工會表支持 盼爭取人力資源

入職初期專責研究偽造旅行證件的他，被問到相關知識如何協助工作，他指入行早年有相當多偽證，30年前年均發現3000多本，又稱見過逾1萬本偽證；惟經過多年打擊，加上內地經濟起飛，近年偽證情况很少，新冠疫情前年均發現約500本，形容問題已解決。

郭俊峯昨午與入境處4個工會的主席團代表會面，其中入境事務主任協會主席黎偉生稱，4個工會對國務院任命表示支持，並引述會面期間，郭對處方在關口及簽證工作面臨缺乏人手問題感到緊張，盼未來能在政府方面增撥資源。黎提到，去年《施政報告》提出多項「搶人才」措施均與入境處息息相關，包括高才通計劃等，令簽證申請大量增加；而本港與內地全面通關後，過關人數不斷增加，亦要面對大量身分證申請，盼郭能爭取並調配人力資源。

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相關字詞﹕高才通 十一黃金周 入境處 郭俊峯

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