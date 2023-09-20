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港聞

港聞二

黃大仙區破106宗竊案 體育舖員工涉盜賣被捕

【明報專訊】黃大仙警區針對今年首8個月發生在區內的盜竊案展開行動，共偵破106宗盜竊案件，涉及失物包括個人財物、藥物、電器及體育用品等，損失總值約150萬元。警方經調查後拘捕42男8女，年齡介乎16至85歲，當中11人持雙程證，他們涉嫌干犯店舖盜竊及扒竊等罪行。被捕人包括一名體育用品店職員，涉長期為集團偷取店內貨物。

警方黃大仙警區刑事支援組主管督察林建宇表示，逾半數被捕人因順手牽羊而犯案，另有部分屬不同犯罪集團的成員。警方發現犯罪集團主腦及骨幹會在社交平台及網上買賣平台以搵快錢招徠，其中一個案的主腦透過買賣平台招攬一名體育用品店的職員，長期為犯罪集團偷取店舖內的貨物，其後再交由骨幹分銷到本地及內地市場。警方透露該名職員與集團主腦不相識，職員起初已偷去小部分體育用品於網上出售，雙方經數次買賣後，主腦招攬對方為集團提供贓物變賣，當中最貴體育用品單件約5000元。據悉，成員會為球拍穿線加工，以賺取更高利潤。

集團指派偷竊目標

一人涉19宗高買

另外，調查顯示犯罪集團亦會指派成員到不同零售商偷竊。過往3個月，黃大仙警區共偵破52宗店舖盜竊，被捕5人涉全港多宗同類案件，其中一人同時涉19宗店舖盜竊案，案中被盜去的貨物主要為藥物及保健產品，警方相信犯罪集團其後會轉售贓物予本地藥房及其他渠道圖利。

6內地人擠迫地方扒竊

此外，警區在行動期間共偵破19宗扒竊案，拘捕6名內地男子，全部持雙程證，而且均案發前幾日才入境。警方估計犯罪集團主腦或來自內地，並且指派成員來港，以兩至三人一組，於人多擠迫地方犯案，其後帶至內地銷贓。

相關字詞﹕黃大仙警區 盜竊案

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