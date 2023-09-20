明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：房貸措施「彈弓手」 寬鬆政策未明朗

【明報專訊】雖然廣州放寬限購，但在房貸措施上卻出現「彈弓手」。據《廣州日報》引述地產中介機構及當地銀行稱，廣州市9月8日悄然放寬房貸措施，在廣州有一套房而無按揭負擔的，買第二套房最低首期比例從五成降至三成；首套房按揭未結清，買第二套房的最低首期比例，也從七成下調至四成。

首置按息降至LPR-10點子

此外，按揭利率也下降，首置客、有一套房但無按揭負擔而買第二套房的，按揭利率由參照貸款市場報價利率（LPR），降至LPR下浮10點子（1厘等於100點子）；根據人行8月21日最新報價，現時5年期或以上LPR為4.2厘，意味上述按揭利率降至4.1厘。若首套房按揭未結清，買第二套房的按揭利率則由LPR上浮60點子，調整為LPR上浮30點子，即降至4.5厘。

不過在9月12日開始，業界收到新的細則，多間內媒再引述銀行消息稱，房貸措施再調整，原本按9月8日傳出有一套房而無按揭負擔的，買第二套房首期比例降至三成、按揭利率降10點子的措施被取消，最新措施是不論首套房貸款是否結清，買二套房最低首期為四成，按揭利率則為LPR上浮30點子。

易居研究院研究總監嚴躍進認為廣州這次房貸新政策傳出短短數日再撤回，或說明決策方對於樓市放寬程度可能仍存在分歧，有需要等待政策進一步明朗和統一。

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

郭俊峯掌入境處 赴宴「小心選擇」 提4工作重點 包括提升身分證簽發能力
郭俊峯掌入境處 赴宴「小心選擇」 提4工作重點 包括提升身分證簽發能力
入職34年 初期專研偽證 曾參與跨部門反恐
入職34年 初期專研偽證 曾參與跨部門反恐
50年首次 港失落最自由經濟體 菲沙：京收緊自由料評分續跌 港府：「軍事干預法治」虛構
50年首次 港失落最自由經濟體 菲沙：京收緊自由料評分續跌 港府：「軍事干預法治」虛構
國慶日逾60戲院戲飛半價 中秋夜港鐵通宵開 十一電車輕鐵渡輪免費 逾千食肆推優惠
國慶日逾60戲院戲飛半價 中秋夜港鐵通宵開 十一電車輕鐵渡輪免費 逾千食肆推優惠
李周五率團赴杭 康署設亞運直播
李周五率團赴杭 康署設亞運直播
大東山拍日落 攝影師田進福暈倒不治 作品揚威國際賽 攝影界發文哀悼
大東山拍日落 攝影師田進福暈倒不治 作品揚威國際賽 攝影界發文哀悼
診所中催淚彈索償 官拒允涉案警匿名
診所中催淚彈索償 官拒允涉案警匿名
藉Tg售大麻近3000人訂閱 販毒集團15人落網
藉Tg售大麻近3000人訂閱 販毒集團15人落網
涉跨境釣魚詐騙 港拘14骨幹
涉跨境釣魚詐騙 港拘14骨幹
官稱案情相對輕 巴裔青年強姦罪成囚5年
官稱案情相對輕 巴裔青年強姦罪成囚5年
灣區醫生駐院半年：醫術大同用藥小異
灣區醫生駐院半年：醫術大同用藥小異
投訴警察課須匯報投訴增45% 逾九成涉疏忽職守行為不當
投訴警察課須匯報投訴增45% 逾九成涉疏忽職守行為不當
樂施會：136萬人貧窮 貧富差距57.7倍
樂施會：136萬人貧窮 貧富差距57.7倍
新增關愛隊 六成有區會背景 朱立威倡參選者停服務 民主黨質疑「私相授受」
新增關愛隊 六成有區會背景 朱立威倡參選者停服務 民主黨質疑「私相授受」
關愛伙伴團體 多地區組織
關愛伙伴團體 多地區組織
領館須申報本地僱員 外交官：近內地做法
領館須申報本地僱員 外交官：近內地做法
大灣區GBA新聞：首置鬆綁廣深睇樓熾 「金九銀十」見真章 9市齊推「認房不認貸」 業者指成交增幅小
大灣區GBA新聞：首置鬆綁廣深睇樓熾 「金九銀十」見真章 9市齊推「認房不認貸」 業者指成交增幅小
大灣區GBA新聞：辦音樂節、攝影沙龍 夜經濟帶動睇夜樓成交
大灣區GBA新聞：辦音樂節、攝影沙龍 夜經濟帶動睇夜樓成交
關注解散陪審團準則 法院准毒案被告上訴
關注解散陪審團準則 法院准毒案被告上訴
未達裁決門檻 官可解散陪審團
未達裁決門檻 官可解散陪審團
涉連登貼文煽暴 文員保釋遭拒
涉連登貼文煽暴 文員保釋遭拒
黃大仙區破106宗竊案 體育舖員工涉盜賣被捕
黃大仙區破106宗竊案 體育舖員工涉盜賣被捕
【Emily】陳葒補天獲40萬遺產捐款 與善長「李女士」素未謀面 陳：對義師好大鼓勵
【Emily】陳葒補天獲40萬遺產捐款 與善長「李女士」素未謀面 陳：對義師好大鼓勵
【Emily】民建聯倡區選投票時間縮至「朝八晚六」
【Emily】民建聯倡區選投票時間縮至「朝八晚六」
【Emily】迪士尼加價 門票3級變分4級 全年最繁忙特定日票價879元
【Emily】迪士尼加價 門票3級變分4級 全年最繁忙特定日票價879元
【Emily】客人可飲住奶茶睇show 和記餐廳灣仔店中秋結業 撐本土音樂文化 周國賢曾表演
【Emily】客人可飲住奶茶睇show 和記餐廳灣仔店中秋結業 撐本土音樂文化 周國賢曾表演
【Emily】太古城700元燒肉放題 食油甘魚食到蟲 店稱「來貨控制唔到」
【Emily】太古城700元燒肉放題 食油甘魚食到蟲 店稱「來貨控制唔到」
【Emily】風車小屋隧道 3公園有靚綵燈
【Emily】風車小屋隧道 3公園有靚綵燈