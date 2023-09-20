大灣區GBA新聞：房貸措施「彈弓手」 寬鬆政策未明朗

首置按息降至LPR-10點子

此外，按揭利率也下降，首置客、有一套房但無按揭負擔而買第二套房的，按揭利率由參照貸款市場報價利率（LPR），降至LPR下浮10點子（1厘等於100點子）；根據人行8月21日最新報價，現時5年期或以上LPR為4.2厘，意味上述按揭利率降至4.1厘。若首套房按揭未結清，買第二套房的按揭利率則由LPR上浮60點子，調整為LPR上浮30點子，即降至4.5厘。

不過在9月12日開始，業界收到新的細則，多間內媒再引述銀行消息稱，房貸措施再調整，原本按9月8日傳出有一套房而無按揭負擔的，買第二套房首期比例降至三成、按揭利率降10點子的措施被取消，最新措施是不論首套房貸款是否結清，買二套房最低首期為四成，按揭利率則為LPR上浮30點子。

易居研究院研究總監嚴躍進認為廣州這次房貸新政策傳出短短數日再撤回，或說明決策方對於樓市放寬程度可能仍存在分歧，有需要等待政策進一步明朗和統一。