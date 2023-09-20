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大灣區GBA新聞：辦音樂節、攝影沙龍 夜經濟帶動睇夜樓成交

【明報專訊】「夜間經濟」是內地近期熱門概念，但不止搞夜市，還可以「睇夜樓」。雖然有「減辣」政策在上，但各大發展商亦要積極爭客，廣州有樓盤舉辦夜間主題活動，包括主題沙龍、音樂節、讀書會等吸引人流，促進夜間成交增加。

在新政頒布前，廣州樓市淡靜，一些售樓中心主動延長營業時間至晚上，原本是為等候客戶下班後前往簽約，後來「花樣」漸增。白雲區有樓盤舉辦露營分享會，現場以特色帳篷和折疊桌椅營造休閒氛圍，據銷售經理表示，該樓盤7月份有3宗夜間成交，因附近有多個大型商場，夜間人流較多，故售樓部在今年暑假將打烊時間從晚上6時推遲至9時，針對客戶喜好，他們在夜間推出包括攝影技術講座、名牌包包保養等「契合樓盤風格、且較為高端」的主題沙龍。

睇樓客：可了解夜間噪音

番禺大學城附近一處樓盤舉辦草地音樂節，以樂隊、市集等潮流元素引人駐足。睇樓客章小姐說，白天忙於上班，晚上自由些，有活動可以放鬆心情，此外夜間睇樓也可實地感受夜景、夜間噪音等情况，以作出最佳決定。

有專家認為，「睇夜樓」表明各大發展商積極爭客，內地房地產諮詢公司克而瑞廣佛區域首席市場分析師肖文曉說，七八月正是白天高溫的時節，在夜間經濟興起的作用下，搞些市民喜歡的活動作為營銷切入點，可以匯聚人氣，「在這個階段憑藉一些新鮮的營銷活動來吸引眼球，更多是發揮到錦上添花的作用」。

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