大灣區GBA新聞：首置鬆綁廣深睇樓熾 「金九銀十」見真章 9市齊推「認房不認貸」 業者指成交增幅小

明報記者 林迎

「認房不認貸」指居民申請按揭時，銀行判斷「首次置業」的準則是「家庭成員在本地名下無住房」，即使過去曾辦理按揭買過樓，現在無物業亦可當作首置。政策有利「細屋換大屋」的家庭，以及曾在外地買過樓、新遷至本地的置業者。廣州在8月30日成為首個宣布實施「認房不認貸」的一線城市，深圳即跟隨；至9月6日，珠海成為大灣區內地9市最後一個「減辣」的城市。

有外地客聞新政即落訂

新政策執行後首個周末，即9月2至3日，廣州各大樓盤睇樓客明顯增加，有發展商在售樓處直接以新政內容作為宣傳標語。據《南方日報》引述天河區樓盤銷售人員透露，「新政發布當天就賣了八九套房」。有一名肇慶客戶想幫在廣州工作的孩子買樓，原本仍在觀望，一獲悉新政發布後馬上落訂。

本報記者本月9日（周六）下午於番禺區新盤「越秀．大學．星匯錦城」觀察，雖然下着雨，但售樓中心依然人頭湧湧，職員說，當日已接待500組客，單日售出約30套單位。深圳情况也不遑多讓，位於世界之窗旁的新盤綠景白石洲，營銷中心職員亦說，新政落地後，睇樓客多約三成。

二手放盤增 買賣拉鋸不減

二手市場同樣向好，有地產經紀說二手放盤增加，因為業主要先賣再「首置」，前來查詢的人亦增加。不過，成交量和價錢與過去變化不大，「雖然願意出來睇樓的客戶多了一些，但他們還價幅度還是很大，而賣家心態仍然較強硬，除非需錢應急才願意減價」。

中原：發展商藉機清貨尾

廣東中原地產項目部總經理黃韜說，房地產行業反映社會綜合經濟情况，再度崛起需要依靠實體經濟發展，根本上是解決購買力的問題。他亦稱，雖然睇樓和查詢增加，但成交量波動不大，發展商可藉此機會「清貨尾」，但切勿以為樓市逆轉而加價。合富研究院高級分析師吳智傑稱，在傳統旺季「金九銀十」前減辣很有必要，此前樓市交易「過分淡靜」，隨着市場預期持續改善，今年第四季成交量有望進一步提高。