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樂施會：136萬人貧窮 貧富差距57.7倍

【明報專訊】樂施會昨發表最新香港貧窮狀况報告，分析政府統計處數據後發現今年首季整體貧窮率達20%，逾136萬人處於貧窮狀態；最貧窮及最富裕的一成住戶的家庭月入中位數、即貧富差距，由2019年新冠疫情前的34.3倍擴大至今年首季的57.7倍，反映疫後社會復常，低收入及高收入家庭的經濟復原進展呈兩極化。另外，政府公布6至8月經季節性調整的失業率維持2.8%，約11.2萬人失業。

最窮家庭月入中位數2300元

樂施會以統計處2019至2022年及今年首季數據，按住戶每月收入中位數劃分為十等份，發現今年首季最貧窮一成住戶家庭月入中位數僅2300元，較疫情前大跌超過三分之一，但最富裕的一成住戶家庭月人入中位數逾13萬元，較2019年升逾一成。

社會復常下有近21萬人處於在職貧窮，近六成在職貧窮者有全職工作，按行業分析，在職貧窮比例最高為「零售、住宿和餐飲服務」。今年首季錄得3.1%失業率，當中逾四成處於貧窮狀態；60.4%貧窮失業人士稱被公司遣散或解僱，逾57%失業達兩個月或以上，31%失業半年或以上。

樂施會港澳台項目總監黃碩紅指出，疫情期間新增的崗位已逐漸取消，加上疫下電子化快速發展，很多基層工作崗位減少，令基層未能受惠於經濟復常，反而加劇貧窮差距。

樂施會總裁曾迦慧稱社會雖全面復常，但貧富懸殊愈來愈嚴重，對社會響起警號，呼籲政府考慮進一步輸人外勞前先透過調高最低工資、創造就業和提供其他誘因，協助基層就業。

該會建議最低工資應不低於每小時48.5元，政府需創造更多彈性兼職崗位及提供誘因助基層就業，並按劏房人口比例將「社區客廳」擴至18區。

相關字詞﹕貧富差距 基層 貧窮 貧窮人口 樂施會

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