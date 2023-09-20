投訴警察課須匯報投訴增45% 逾九成涉疏忽職守行為不當

投訴警察課昨指1106宗須匯報投訴中，最多為「疏忽職守」及「行為不當／態度欠佳」分別佔52.6%和40.2%。其次是「毆打」（3.6%）和「濫用職權」（1.6%），另有2宗涉「恐嚇」。有4宗投訴需全面調查，460宗調查中，314宗已撤回投訴，部分無法追查。

警：九成半輕微指控 對比執法次數 投訴「極少數」

陳憲鈞表示，九成半投訴屬輕微指控，其中三成與交通執法有關，一成半為日常巡邏及截查，並指投訴上升與增加執法有關，今年首8月有78萬次截停搜查和180萬次交通檢控，形容投訴數字是「極少數」。

監警會期內通過的「須匯報投訴」有1121宗，當中有27宗「證明屬實」，未經舉報但證明屬實有16宗；「撤回投訴」有485宗佔43.3%，「無法追查」有298宗，「透過簡便方式解決」有207宗。另有10宗「虛假不確」、43宗「並無過錯」和35宗「無法證實」。

另外，網絡安全及科技罪案調查科高級警司林焯豪於會上稱，警方已於新界北總區新設數碼法理鑑證所，下月會在東九龍設立，再陸續擴展至所有總區，供警員取得數碼證據及檢驗電子裝置，以加快處理簡單案件。「防騙視伏器」資料庫則會於年底與「轉數快」連接，在市民轉帳至與詐騙舉報有關戶口時發出警示，以減低受騙風險。