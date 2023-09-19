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港聞二

星火被告：未料私人戶口收款有問題

【明報專訊】支援示威被捕者的平台「星火同盟」4名成員2019年底被捕，其中一名男生被控以銀行戶口清洗近64萬元黑錢，昨在區院繼續自辯。暫委法官高偉雄質疑，被告收到求助人的控罪書等照片，就會給予款項，問他有否抽樣調查，法官又稱捐款來自市民，「唔驚啲錢用喺啲唔應該嘅地方」？

被告余昕鈺（現21歲）在控方盤問下稱，將學資處3萬多元助學金轉至個人戶口，戶口同時收取「星火」款項。他沒想過同一戶口處理公私事有問題，又沒料不小心用多了錢，無法交學費。

控方展示被告的被捕個案試算表，曾有一筆12萬元款項存入被告戶口，被告確認後提款5萬元。控方問提早取錢是否有可能遺失，被告同意有風險，但當時收到許多求助，預視到有個案遂取款，令求助人及早收錢。

官問怎保受助人真偽 「唯有信」

被告續稱，一旦資料齊全，就會發放款項給求助人或其家人。法官質疑，被告單看求助人的控罪書、擔保紙照片，沒檢查實物，如何證明他們身分、確保照片不經修改？被告稱「唯有相信佢無改過」。法官問被告有否抽樣調查，又稱「唔驚有人呃你」或不當使用市民捐款？被告表示有此憂慮，但無暇處理。

另外，辯方稱被告因肚痛故昨早遲到，法官一度撤銷其保釋，散庭前決定給予最後機會讓他保釋，案件今續。

【案件編號：DCCC 85/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕法庭 洗黑錢 星火同盟 反修例事件

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