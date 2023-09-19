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港聞

港聞二

9．29金鐘兩男暴動罪成 官：「涉險勸喻示威者」不合理

【明報專訊】2019年9月29日「全球反極權遊行」，近百人被控在金鐘參與暴動，涉23人的暴動案有兩名男子不認罪，昨在區院受審，裁定暴動罪成。任職工程師的被告稱到場勸退示威者，法官練錦鴻批評，當時硬物與催淚彈橫飛，情況危險仍繼續勸喻，顯得天真、不自量力，更是不近情理得可笑，正常人不會有此行為。

不認罪被告為39歲零售主管鄧家樂及28歲工程師樊耀淦，兩人罪成，還押至10月5日與同案21名認罪被告一併判刑。

被告稱撞警因視線 官：擬助逃

練官引述樊耀淦自辯稱，被告不想有人受傷而到場勸喻參與者離去，並穿上和示威者相似衣服，欲「討好」他們，自言無心參與暴動。樊稱，逃跑時看不清前路才撞到警員。練官分析證供指出，當日下午近5時起，示威者在金鐘道一帶與警方衝突及投擲汽油彈，現場充斥煙霧和爆炸。練官稱，樊不顧衝突猛烈，繼續勸喻示威者，並非心智正常的人的行為。

練官批評，樊身為普通市民，出發點縱高尚無私，於煙霧瀰漫、硬物橫飛、人聲鼎沸之際戴着口罩大聲勸退示威者，顯得不自量力。練官不信樊的解釋，稱他作為專業人士，智力應不低於普通人，認爲樊想逃避刑責杜撰扭曲的解說，又裁定樊想協助被箝制黑衣者逃走故意撞向警員。

另一被告鄧家樂不自辯，練官稱，鄧和示威者逃跑期間跌倒，遭警員制服。他當時戴頭盔、眼罩和面罩，身穿黑色衫褲，差不多是示威者的「指定制服」。練官稱，2019年多次和平集會均演變成暴力事件，本案暴力示威近一小時後鄧被警察截停。基於上述原因，裁定兩人暴動罪成。

【案件編號：DCCC 113、116/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕法庭 金鐘 暴動罪 全球反極權 反修例事件

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