黑雨淹豬場殺千豚 政府證旁溪遭擅填 前年「以最大限度修復」 兩控附近倉庫違例

本報在暴雨翌日（8日）隨豬場負責人余秋明到豬場下游渠道觀察，該處明渠原約6至7米寬，至近一貨倉位置收窄至約2米寬，渠邊設有渠務署監察儀器。原本渠道位置被石屎填高至少半米，下方為暗渠，地面供人行走，渠邊有鐵圍欄及官地指示牌，另一邊則為貨倉範圍，倉外另放有10多個大型木製線轆。

新水管跨公私地 官地已盡修復

余秋明稱，該處原屬農地，約3年前被用作貨倉，天然明渠被收窄逾半，「根本政府都無規管佢，搭咗就畀佢做」，「以前明渠就好寬嘅，畀佢填咗落去、鑿條暗渠」，且位置較豬場高，「根本上面（豬場）啲水去唔到」。他說，當時已多次水浸並向部門投訴，「規劃署又話地政署，地政又話渠務，幾個人唔做嘢推來推去」，最終有部門修整渠道，但未有還原明渠，認為今次暴雨下嚴重水浸「政府肯定有責任」，批評政府「卸膊、邊個部門孭飛呀？」

渠務署昨回覆本報稱豬場2021年8月曾水浸，當時署方聯同相關部門多次到場視察，發現豬場鄰近河道下游有一片私人土地被填高，一段位處政府土地的天然溪流亦填平填高，並於被填高位置發現一條懷疑新建的地下排水管道，直徑約1.2米，橫跨政府及私人土地。署方已立即在政府土地範圍做緊急工程，同年10月完成，盡量修復該溪流，提升排水能力。因該段天然溪流旁邊屬私人地段且已填高，受地勢及施工安全限制，只能於最短時間及最大限度修復溪流至現時狀况，但仍需妥善處理填土和地下排水管道，緩解水浸風險。

釘契檢控未復原 規劃署：研再控

至於渠邊貨倉用地，地政總署稱，有關私人土地為舊批私人農地，不得搭建未經批准構築物，已於視察同月向業權人發警告信。因業權人沒於限期前糾正違契事項，北區地政處已「釘契」。目前違契情况尚未終止，地政處會持續檢視情况，不排除採取進一步行動。地政處亦發現有人霸佔政府土地，已張貼通知飭令停止佔用。限期屆滿後處方會採土地管制行動，清理土地並交予相關部門修復河道，減水浸風險。

規劃署稱，該場地涉及違例發展，2019年已發出強制執行通知書，要求中止場地的違例貯物及工場用途。署方曾兩次檢控土地擁有人，2021年及今年初分別罰款4.7萬和16.4萬元。由於場地仍未恢復原狀，署方去年8月已向各被告發傳票，檢控程序仍在進行。因場地違例發展仍未中止，規劃署正考慮盡快採取第二輪檢控，亦將資料交予地政總署及屋宇署跟進。

議員質疑「修復工程」標準

曾到場視察的漁農界立法會議員何俊賢表示，政府應集中處理環境和天然排水渠修復問題，否則涉事者只會把罰款當租金，繼續違規，影響附近土地使用者。 他質疑渠務署「修復工程」標準，據他觀察，鋪設的排水渠仍高於豬場的水平位置，令去水能力下降。渠務署應把改動部分完全復原，掘起填土部分，以還原排水功能。