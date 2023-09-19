明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

官指在場壯聲勢 圍魏救趙6人囚47至63月

【明報專訊】2019年11月18日警方包圍理工大學，有示威者發起「圍魏救趙」行動，213人在油麻地被捕，分成17宗案件處理。其中一案兩人承認暴動罪，4人不認罪受審，被裁定罪成，全部6人昨在區域法院被判監禁3年11個月至5年3個月，為油麻地暴動案第11宗審結的案件。法官指暴動情節嚴重，示威者一心與警方對抗，雖無證據顯示各人有實質作為，但他們透過身處現場壯大聲勢。

被告依次為梁少明（49歲，現年，下同）、謝建樂（27歲）、黃家榮（23歲）、張創發（34歲）、郭傑超（23歲）及劉思彤（29歲）。

有被告求情稱曾考警察

暫委法官陳慧敏引述辯方書面求情稱，梁少明積極參與義務工作，謝建樂過往曾代表香港參加排球比賽，黃家榮及郭傑超分別為科大商學院及中大理學院畢業生；張創發曾投考警察，因體能不合格未被取錄，現於軟件工程公司工作，他原本與女友拍拖10年，案發後分手；劉思彤年幼時有專注力不足，憑努力考入中大工商管理系，案發後考獲8級鋼琴和聲樂證書，打算獲釋後赴外地繼續進修。

陳官判刑表示，本案是極為嚴重的暴動案，高峰時逾2000人集結，有預謀參與並懷有共同目的，一心和警方對抗；他們向警方投擲至少251枚汽油彈，多組街燈、欄杆損壞；有大廈保安員見濃煙攻入以毛巾塞着門縫，顯示參與者對他人構成人身安全威脅。陳官指若非警方制止，暴動不止維持40分鐘。

案發時年輕 兩人酌情減刑

陳官不接納本案延誤，個別被告經常做義工亦不構成減刑原因，又指被定罪後才有悔意是口惠而實不至，他們犯案前便應顧及後果，暴動罪適合以63個月監禁為量刑起點。不認罪4人在審訊時同意大部分控方案情；黃郭二人案發時年輕，均獲酌情減刑。陳官判處謝及張各監禁5年1個月；黃判囚5年；梁另管有雷射筆共判囚5年3個月；預審前認罪的郭及劉則分別判囚3年11個月及4年。

油麻地暴動案213人 暫八成定罪

東九龍刑事總區公眾活動調查隊高級督察潘崇禮庭外表示，本案為第11宗審結的油麻地暴動案，連同本案，213名被捕者中有165人已定罪，6人判入教導所，137人判囚29至64個月，其餘22人正等候判刑。翻查資料，已審結的案件中有兩人罪脫。

【案件編號：DCCC 574/21】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

旅局盼廟街牌照鬆綁 商販倡大笪地 冀賣小炒容唱歌 現營運模式死板難吸客
旅局盼廟街牌照鬆綁 商販倡大笪地 冀賣小炒容唱歌 現營運模式死板難吸客
旅議會料「十一」百萬內地客 疫前七成
旅議會料「十一」百萬內地客 疫前七成
通關後機場客運販毒飈6.5倍 海關料續升
通關後機場客運販毒飈6.5倍 海關料續升
用玫瑰崗校舍 道爾頓將補貼道明會 修會持有地皮 朱國強批教育非生意
用玫瑰崗校舍 道爾頓將補貼道明會 修會持有地皮 朱國強批教育非生意
學生斥辦團自私 質疑藉「招生難」卸責
學生斥辦團自私 質疑藉「招生難」卸責
拆局：教界：「熟地」可助道爾頓速擴張
拆局：教界：「熟地」可助道爾頓速擴張
報告指服精神科藥不宜入教導所 認暴動少女囚31.5月
報告指服精神科藥不宜入教導所 認暴動少女囚31.5月
涉連登煽炸中聯辦 國安拘中年男文員
涉連登煽炸中聯辦 國安拘中年男文員
The Henderson地盤墜吊船 一工人疑無戴安全帶重傷
The Henderson地盤墜吊船 一工人疑無戴安全帶重傷
招標涉瞞親戚關係 郵政助理總經理控不當行為受審
招標涉瞞親戚關係 郵政助理總經理控不當行為受審
港大研究：術後用鴉片類鎮痛藥 再入院死亡機率增
港大研究：術後用鴉片類鎮痛藥 再入院死亡機率增
黑雨淹豬場殺千豚 政府證旁溪遭擅填 前年「以最大限度修復」 兩控附近倉庫違例
黑雨淹豬場殺千豚 政府證旁溪遭擅填 前年「以最大限度修復」 兩控附近倉庫違例
9．29金鐘兩男暴動罪成 官：「涉險勸喻示威者」不合理
9．29金鐘兩男暴動罪成 官：「涉險勸喻示威者」不合理
星火被告：未料私人戶口收款有問題
星火被告：未料私人戶口收款有問題
神經纖維瘤新藥效彰 病人組織盼納入名冊
神經纖維瘤新藥效彰 病人組織盼納入名冊
DSE試場非禮兩同事 監考員判感化12月
DSE試場非禮兩同事 監考員判感化12月
調查：僅四成半疑長新冠患者求醫
調查：僅四成半疑長新冠患者求醫
大灣區GBA新聞：刷掌支付入灣區 粵7-11伸手交易 登記不用10秒 無手機無錢包亦可購物
大灣區GBA新聞：刷掌支付入灣區 粵7-11伸手交易 登記不用10秒 無手機無錢包亦可購物
大灣區GBA新聞：刷掌私隱數據安全仍有隱憂
大灣區GBA新聞：刷掌私隱數據安全仍有隱憂
灣區手記：茅台咖啡 ／文：尚東美
灣區手記：茅台咖啡 ／文：尚東美
【Emily】文化書載名畫《維納斯》 懲教署指「裸露」退回 薯伯伯：為貼紙條者尷尬
【Emily】文化書載名畫《維納斯》 懲教署指「裸露」退回 薯伯伯：為貼紙條者尷尬
【Emily】創科局「管理參議主任」 獻策各部曾試推Chatbot
【Emily】創科局「管理參議主任」 獻策各部曾試推Chatbot
【Emily】九巴8號站牌遠渡悉尼 伴長者治認知症
【Emily】九巴8號站牌遠渡悉尼 伴長者治認知症
【Emily】玫瑰崗中學將停辦 小學校友梁繼昌：傷心
【Emily】玫瑰崗中學將停辦 小學校友梁繼昌：傷心
【Emily】三星堆千年文物抵港 9．27起故宮展出
【Emily】三星堆千年文物抵港 9．27起故宮展出
【Emily】唐翔千誕辰100周年 唐英年父子返鄉奉獻
【Emily】唐翔千誕辰100周年 唐英年父子返鄉奉獻