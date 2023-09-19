官指在場壯聲勢 圍魏救趙6人囚47至63月

被告依次為梁少明（49歲，現年，下同）、謝建樂（27歲）、黃家榮（23歲）、張創發（34歲）、郭傑超（23歲）及劉思彤（29歲）。

有被告求情稱曾考警察

暫委法官陳慧敏引述辯方書面求情稱，梁少明積極參與義務工作，謝建樂過往曾代表香港參加排球比賽，黃家榮及郭傑超分別為科大商學院及中大理學院畢業生；張創發曾投考警察，因體能不合格未被取錄，現於軟件工程公司工作，他原本與女友拍拖10年，案發後分手；劉思彤年幼時有專注力不足，憑努力考入中大工商管理系，案發後考獲8級鋼琴和聲樂證書，打算獲釋後赴外地繼續進修。

陳官判刑表示，本案是極為嚴重的暴動案，高峰時逾2000人集結，有預謀參與並懷有共同目的，一心和警方對抗；他們向警方投擲至少251枚汽油彈，多組街燈、欄杆損壞；有大廈保安員見濃煙攻入以毛巾塞着門縫，顯示參與者對他人構成人身安全威脅。陳官指若非警方制止，暴動不止維持40分鐘。

案發時年輕 兩人酌情減刑

陳官不接納本案延誤，個別被告經常做義工亦不構成減刑原因，又指被定罪後才有悔意是口惠而實不至，他們犯案前便應顧及後果，暴動罪適合以63個月監禁為量刑起點。不認罪4人在審訊時同意大部分控方案情；黃郭二人案發時年輕，均獲酌情減刑。陳官判處謝及張各監禁5年1個月；黃判囚5年；梁另管有雷射筆共判囚5年3個月；預審前認罪的郭及劉則分別判囚3年11個月及4年。

油麻地暴動案213人 暫八成定罪

東九龍刑事總區公眾活動調查隊高級督察潘崇禮庭外表示，本案為第11宗審結的油麻地暴動案，連同本案，213名被捕者中有165人已定罪，6人判入教導所，137人判囚29至64個月，其餘22人正等候判刑。翻查資料，已審結的案件中有兩人罪脫。

【案件編號：DCCC 574/21】

（反修例風暴）