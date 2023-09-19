拆局：教界：「熟地」可助道爾頓速擴張

何不接辦津中 道爾頓：無經驗

被問到為何不接辦玫瑰崗中學的考慮因素，香港道爾頓學校回覆稱，該校為私小，已計劃在玫瑰崗學校現址擴展私立中學國際部，又稱沒有營辦津貼學校的經驗，此舉符合現時中學生人數下滑和政府政策改變的趨勢。

香港道爾頓學校原先位於大角嘴瓏璽地下，日後將以香港道爾頓學校（玫瑰崗）校名在司徒拔道41B營運。據新校網頁的問答部分，被問日後會否重建校舍，校方稱計劃分階段展開學校改善工程，提升校園設施，使空間運用更切合21世紀學習需要；又稱世界級的建築師團隊正籌劃提升校舍。

2017創立的香港道爾頓學校，創始機構有光大控股慈善基金、新鴻基慈善基金、中信資本慈善基金及惠理集團，董事會有前財政司長曾俊華。曾俊華早前以香港道爾頓基金會董事身分受訪，稱近年不少家長讓子女轉讀國際學校和私校，反映他們對本港傳統學制有意見。