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港聞

港聞二

用玫瑰崗校舍 道爾頓將補貼道明會 修會持有地皮 朱國強批教育非生意

【明報專訊】私立的玫瑰崗幼稚園及小學獲香港道爾頓學校原址接辦，而同一校址的資助學校玫瑰崗中學則會在2025/26學年結束後停辦，辦學團體道明會的決定掀爭議。目前玫瑰崗校舍土地由道明會持有，本報昨查詢是否會給新校「香港道爾頓學校（玫瑰崗）」租用，香港道爾頓學校回覆，將會提供補貼支持道明會修士和宗教重要工作，確保他們能夠在香港和澳門等地延續使命。

道爾頓：補貼支持宗教工作

玫瑰崗中學停辦爭議持續，校長蘇佩婷周日發澄清反駁辦團。校監再發信解畫，稱該校由高峰2000名學生跌至近幾年約400人，且無改善迹象；又稱註冊學生人數停滯不前，在有限預算下維持高質量教育。

朱：中一3班已很好 信無財困

鄧飛料遲披露因涉商業談判

教育界立法會議員朱國強昨表示，辦學團體以學校過往「最風光、最亮麗」的收生數字，與現時人口下跌的情况相比不太公平，認為該校中一可開3班「已是非常之好」。他補充，津貼中學基本上均由政府資助，「我相信沒什麼財政壓力」，又謂辦學並非一門生意，有別於一間機構或企業「做不住的話，倒閉就算」，促辦團肯定校長及教職員的努力。

立法會議員、教聯會副會長鄧飛昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，鮮有辦學團體在學校收生充裕、財政穩健時停辦，猜測辦學團體會否另有打算，例如擬在收回校址用地後出租予其他辦學團體。鄧飛稱，辦學團體由通知家教會、舊生會、校長及副校長等管理層，至對外公布，僅相差兩三天，「道理上說不通，更談不上是諮詢」。他猜測，假設從商業談判的角度出發，辦學團體在與國際學校談判時，不能先諮詢教師、家長，不然消息「通天」便無法再談判。鄧認為辦學團體很大程度上已與國際學校「傾掂咗、十拿九穩」才對外公布，但公布也意味已有定論，「就不再是諮詢」。

本報昨向香港道爾頓學校查詢是否會租用校舍、雙方有什麼協議條款，校方綜合回覆稱，這次合作安排建基於雙方均希望解決當前挑戰，玫瑰崗面對的是收生下滑、學校經營環境及長遠方向，而道爾頓則校舍空間不足以擴展；又稱道明會「欣賞道爾頓團隊的誠意和其以兒童為本推動自主學習的前瞻辦學理念」。道爾頓稱會保護重要的聖像和地標小聖堂，繼續為師生和社區主持彌撒和為學生提供宗教輔導。

容海恩憂教師提早謀後路 損教學

玫瑰崗校友、立法會議員容海恩指學校突然停辦最受影響的是初中生，須轉校並重新適應新環境；而教育局亦須關顧教師需要，否則教師紛紛提早「謀後路」，「當教師、教職員也離開時，如何再營運中一至中三的課程，又如何令課程完善地進行呢？」

教育局回覆，上周四（14日）收到辦團正式通知，一直與辦團和學校保持溝通，提醒他們與各持份者保持緊密聯繫，盡快適當地處理教職員聘任事宜，及為受影響師生提供支援。

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