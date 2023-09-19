通關後機場客運販毒飈6.5倍 海關料續升

首8月毒品案升八成 大麻最多

海關毒品調查科高級監督李嘉明稱，自今年通關後，機場販毒案件有明顯上升趨勢，今年首8個月有128公斤毒品是從客運檢獲，較去年疫情同期17公斤上升6.5倍。他說，販毒集團看準經機場運毒速度快，會以旅客各帶1至5公斤毒品「散彈式」跨境運毒。李亦稱，疫情前客運毒品檢獲量達逾200公斤，故預計趨勢會持續向上。機場貨運毒品有3.3公噸，較去年1.5公噸上升約1.1倍，與客運合計佔海關緝毒量七成。

首8個月檢獲的4.8噸毒品，以大麻為最多的毒品種類，有近1.3噸，較去年同期上升約3倍。李嘉明說，個別司法行政區將大麻合法化，令民眾誤以為大麻危害低，以致警覺減低。冰毒檢獲量927公斤、可卡因922公斤、海洛英242公斤，分別上升4%、1.7倍及3.8倍。

區域緝毒工作坊 24外地機關與會

胡偉軍表示，過去3年因疫情影響而無法與外地緝毒機構代表會面，但因高度敏感資料不宜電話或視像通話傾談，令交流減少，未來會加強國際及地區合作，打擊跨境販毒，包括下周起至11月中與世界海關組織、亞太區情報中心聯合舉辦亞太區緝毒行動。

海關昨日起一連5日舉行「區域緝毒能力建設工作坊」，邀請44名來自內地、澳門、泰國、韓國等24個國家或地區緝毒機關代表參與，磋商未來打擊販毒策略及鞏固國際情報網絡。