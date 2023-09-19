明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

旅議會料「十一」百萬內地客 疫前七成

【明報專訊】「十一黃金周」將至。旅遊業議會主席徐王美倫昨稱，中秋至十一黃金周的8日期間，預計有100萬內地旅客人次訪港，回復至疫情前約七成，當中3萬人是旅行團。她說，開關後旅客數字穩定上升，因應內地經濟表現和匯率，以及內地客習慣跨省旅遊，均影響他們來港意欲，故估算數字屬保守，但今年恢復煙花匯演，如旅客因此「爆升」亦是好事。

倡增夜間表演2元乘車

政府早前推出「香港夜繽紛」一系列活動。徐王美倫於傳媒茶敘說，業界對活動絕對支持，對訪港旅客更是「喜訊」，而「夜經濟」啟動至今不足一周，成效雖然「唔係一夜間撳掣咁爆」，但相信仍有一定效果。她又希望當局可為旅客新設夜間表演，「一講呢個夜間表演，啊，就係（代表）香港」，並建議直接推出晚間2元或半價乘車優惠，增強對旅客吸引力。

旅議會名譽司庫羅啟邦表示，受航運、人力不足等因素影響，今年8月來港內地團為14萬人次，僅恢復至疫情前五成，料十一黃金周來港內地團有3萬人次。他說，近日查詢過夜旅行團的內地客明顯增加，估計與「香港夜繽紛」及旅遊消費券有關。他說，現時內地客來港消費額較疫情前明顯下跌，認為是因內地經濟下滑及人民幣匯率下跌，相信將來匯率上升後，內地客消費金額會恢復。

上 / 下一篇新聞

旅局盼廟街牌照鬆綁 商販倡大笪地 冀賣小炒容唱歌 現營運模式死板難吸客
旅局盼廟街牌照鬆綁 商販倡大笪地 冀賣小炒容唱歌 現營運模式死板難吸客
通關後機場客運販毒飈6.5倍 海關料續升
通關後機場客運販毒飈6.5倍 海關料續升
用玫瑰崗校舍 道爾頓將補貼道明會 修會持有地皮 朱國強批教育非生意
用玫瑰崗校舍 道爾頓將補貼道明會 修會持有地皮 朱國強批教育非生意
學生斥辦團自私 質疑藉「招生難」卸責
學生斥辦團自私 質疑藉「招生難」卸責
拆局：教界：「熟地」可助道爾頓速擴張
拆局：教界：「熟地」可助道爾頓速擴張
官指在場壯聲勢 圍魏救趙6人囚47至63月
官指在場壯聲勢 圍魏救趙6人囚47至63月
報告指服精神科藥不宜入教導所 認暴動少女囚31.5月
報告指服精神科藥不宜入教導所 認暴動少女囚31.5月
涉連登煽炸中聯辦 國安拘中年男文員
涉連登煽炸中聯辦 國安拘中年男文員
The Henderson地盤墜吊船 一工人疑無戴安全帶重傷
The Henderson地盤墜吊船 一工人疑無戴安全帶重傷
招標涉瞞親戚關係 郵政助理總經理控不當行為受審
招標涉瞞親戚關係 郵政助理總經理控不當行為受審
港大研究：術後用鴉片類鎮痛藥 再入院死亡機率增
港大研究：術後用鴉片類鎮痛藥 再入院死亡機率增
黑雨淹豬場殺千豚 政府證旁溪遭擅填 前年「以最大限度修復」 兩控附近倉庫違例
黑雨淹豬場殺千豚 政府證旁溪遭擅填 前年「以最大限度修復」 兩控附近倉庫違例
9．29金鐘兩男暴動罪成 官：「涉險勸喻示威者」不合理
9．29金鐘兩男暴動罪成 官：「涉險勸喻示威者」不合理
星火被告：未料私人戶口收款有問題
星火被告：未料私人戶口收款有問題
神經纖維瘤新藥效彰 病人組織盼納入名冊
神經纖維瘤新藥效彰 病人組織盼納入名冊
DSE試場非禮兩同事 監考員判感化12月
DSE試場非禮兩同事 監考員判感化12月
調查：僅四成半疑長新冠患者求醫
調查：僅四成半疑長新冠患者求醫
大灣區GBA新聞：刷掌支付入灣區 粵7-11伸手交易 登記不用10秒 無手機無錢包亦可購物
大灣區GBA新聞：刷掌支付入灣區 粵7-11伸手交易 登記不用10秒 無手機無錢包亦可購物
大灣區GBA新聞：刷掌私隱數據安全仍有隱憂
大灣區GBA新聞：刷掌私隱數據安全仍有隱憂
灣區手記：茅台咖啡 ／文：尚東美
灣區手記：茅台咖啡 ／文：尚東美
【Emily】文化書載名畫《維納斯》 懲教署指「裸露」退回 薯伯伯：為貼紙條者尷尬
【Emily】文化書載名畫《維納斯》 懲教署指「裸露」退回 薯伯伯：為貼紙條者尷尬
【Emily】創科局「管理參議主任」 獻策各部曾試推Chatbot
【Emily】創科局「管理參議主任」 獻策各部曾試推Chatbot
【Emily】九巴8號站牌遠渡悉尼 伴長者治認知症
【Emily】九巴8號站牌遠渡悉尼 伴長者治認知症
【Emily】玫瑰崗中學將停辦 小學校友梁繼昌：傷心
【Emily】玫瑰崗中學將停辦 小學校友梁繼昌：傷心
【Emily】三星堆千年文物抵港 9．27起故宮展出
【Emily】三星堆千年文物抵港 9．27起故宮展出
【Emily】唐翔千誕辰100周年 唐英年父子返鄉奉獻
【Emily】唐翔千誕辰100周年 唐英年父子返鄉奉獻