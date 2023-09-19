旅議會料「十一」百萬內地客 疫前七成

倡增夜間表演2元乘車

政府早前推出「香港夜繽紛」一系列活動。徐王美倫於傳媒茶敘說，業界對活動絕對支持，對訪港旅客更是「喜訊」，而「夜經濟」啟動至今不足一周，成效雖然「唔係一夜間撳掣咁爆」，但相信仍有一定效果。她又希望當局可為旅客新設夜間表演，「一講呢個夜間表演，啊，就係（代表）香港」，並建議直接推出晚間2元或半價乘車優惠，增強對旅客吸引力。

旅議會名譽司庫羅啟邦表示，受航運、人力不足等因素影響，今年8月來港內地團為14萬人次，僅恢復至疫情前五成，料十一黃金周來港內地團有3萬人次。他說，近日查詢過夜旅行團的內地客明顯增加，估計與「香港夜繽紛」及旅遊消費券有關。他說，現時內地客來港消費額較疫情前明顯下跌，認為是因內地經濟下滑及人民幣匯率下跌，相信將來匯率上升後，內地客消費金額會恢復。