旅局盼廟街牌照鬆綁 商販倡大笪地 冀賣小炒容唱歌 現營運模式死板難吸客

旅發局表示，會考慮舉辦美食活動、佈置節日裝飾等，提升廟街夜市氣氛。程鼎一稱，了解到廟街商戶期望政府能「拆牆鬆綁」，提及商戶關注能否明火煮食、設表演、在街上擺放枱櫈、增設霓虹光管等。旅發局主席彭耀佳則強調，會在尊重法例、不妨礙大眾安全和利益下，「睇下有咩位可做到」，又說希望政府不要一有投訴就罷休，「無新思維難做」。

旅局研美食活動 盼勿收投訴即煞

油麻地廟街販商商會主席陳錦榮昨在港台《千禧年代》表示，廟街售賣的貨物確呈老化，令廟街欠缺吸引力，正與食環署商討可否容許廟街攤檔出售包裝食物，令旅客可購買作為手信；亦與廟街附近的天后廟及玉器市場商討延長營業時間，初步反應正面。

商會：政府未接觸 多檔冷對夜經濟

廟街商會主席陸興發則在商台《在晴朗的一天出發》說，放寬牌照要求讓廟街售賣包裝熟食亦不能配合旅客需求，「遊客唔係嚟食呢啲嘢，唔係話落嚟買個檸檬、買件餅，唔好咁傻」，建議在甘肅街油麻地停車場舊有用地設「大笪地」，讓小販賣東風螺、炒蜆等小吃，亦可容許唱歌表演等。

陸表示，目前廟街250個檔口僅六成有營業，檔口每日生意額約幾百元，營運模式死板，賣的多為內地商品，對內地自由行旅客欠吸引力，多數來廟街的旅客僅是「循例打卡」，小部分人或買衣服、鑰匙扣。他又質疑政府提出研究提升廟街氛圍只是「交差」，亦未與廟街商會接觸，稱雙方是「你有你講，我有我做」，許多檔主亦對政府推動「夜經濟」反應冷淡。

百萬份百元夜間餐飲券贈旅客

另外，旅發局未來數月將推出一系列措施配合推動夜經濟（見表），包括11月起向訪港旅客送出價值100元的夜間餐飲消費券，旅客可在傍晚6時後於參與活動的酒吧及認可餐廳使用消費券。程鼎一表示，今次送出全新100萬份「香港夜饗樂」餐飲消費券，有更多旅遊區的酒吧參與活動。

節日活動及盛事方面，最近的中秋節將復辦大坑舞火龍，程透露部分小火龍將「舞」出大坑至銅鑼灣道；「香港美酒佳餚巡禮」亦將於下月26至29日在中環海濱恢復實體舉辦，首次有芬蘭酒品、泰國的熱帶葡萄酒，也引入中國葡萄酒。

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