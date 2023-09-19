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【Emily】文化書載名畫《維納斯》 懲教署指「裸露」退回 薯伯伯：為貼紙條者尷尬

【明報專訊】旅遊寫作人「Pazu薯伯伯」噚日喺社交平台話，兩星期前入咗一本名為《教養》嘅書畀在囚朋友，結果被懲教署彈番轉頭，話書中有裸露內容。佢攞番本書後發現，其中一頁貼咗張寫住「裸露！退！」嘅便利貼，而嗰頁內容係名畫《維納斯的誕生》。

薯伯伯話，《教養》主要講述歷史、文學、藝術、音樂、哲學同風俗，介紹現代人點樣成為有教養嘅人，點知過唔到懲教審批。佢同朋友都忍唔住「嘩」出聲，「維納斯喎！維納斯喎！維納斯喎！」睇番資料，《維納斯的誕生》係文藝復興時期藝術家波提切利（Sandro Botticelli）嘅著名畫作之一，目前收藏於意大利烏菲茲美術館。薯伯伯話：「我不尷尬，只是替貼上紙條的人極度尷尬。」

一向關注囚權嘅立法會社福界前議員邵家臻同Emily講，今次其實係正常做法，因為藝術嘅「定義可以好闊，可以好窄」，仲話以前都有同懲教署反映過呢個問題，署方當時回覆係按既定程序同標準做事。至於點解寫真集又可以入？邵家臻解釋，其實2019年嗰陣，露點刊物已經唔畀入，但著泳裝係冇問題，「總之唔好露點就得，起碼打個格仔」。

署方拒評個案 稱不滿可投訴

Emily就《教養》被退回問過懲教署，署方話唔評論個別個案，指根據法例，所有來自外間嘅書刊，若其內容或性質不利於獄中任何在囚者改過自新，或對院所保安、秩序及紀律造成威脅，署方可將其扣起，若在囚者或其親友對安排有不滿，可向相關部門或太平紳士提出申訴，或以書面方式向立法會議員、申訴專員等投訴，甚至向法院提出司法覆核。

相關字詞﹕書籍 裸露 懲教署

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