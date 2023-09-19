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港聞二

港大研究：術後用鴉片類鎮痛藥 再入院死亡機率增

【明報專訊】醫生或會向手術後出現中度至重度疼痛的患者處方鴉片類鎮痛藥物，惟使用該類藥物可能增加術後急症求診及死亡等風險。港大醫學院最新研究分析長達20年的本港患者數據，結果顯示，患者於手術後出院時若使用鴉片類藥物，術後持續使用鴉片類藥物、急症室求診、再次入院和死亡機率均顯著增加。研究結果已發表於國際知名期刊《英國麻醉學雜誌》。

港大醫學院臨牀醫學學院外科學系、藥理及藥劑學系、臨牀醫學學院麻醉學系、家庭醫學及基層醫療學系，以及醫衛大數據深析實驗室在本港展開研究。團隊使用醫管局提供的2000年1月至2020年11月30日病人電子健康數據，分析近44萬名接受手術患者，其中近3.3萬人出院時獲處方鴉片類藥物。

研究發現，出院時獲處方鴉片類藥物的患者中，12.6%於術後30天內須到急症室求診，較沒處方該類藥患者的8.66%，高出3.94個百分點；前者有1.68%於術後30天內死亡，比後者的1.07%，高出0.61個百分點。

術後30天內再入院比率方面，出院時獲處方鴉片類藥物患者為17.75%，比未獲處方者的13%高；前者有9.82%患者出院後持續使用鴉片類藥物，後者為3.11%。

學者倡探索疼痛管理替代方案

港大醫學院臨牀醫學學院外科學系李樹芬醫學基金會基金教授（外科）梁熊顯表示，儘管鴉片類藥物有不良影響，仍可被考慮為大手術出院患者術後疼痛管理選擇，建議患者應與醫生討論該類藥物的使用問題，如使用時間、副作用、結合多種藥物及療程的多模式鎮痛方案，以探索替代性疼痛管理方法及適當調整術後後續安排。

港大醫學院臨牀醫學學院麻醉學系洪克協基金教授（疼痛研究）張志偉補充，無論是否結合鴉片類藥物制定治療方案，醫生和患者應考慮採用非鴉片類鎮痛藥和「區域阻滯的多模式鎮痛」作為控制術後疼痛的替代方案。

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