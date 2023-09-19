招標涉瞞親戚關係 郵政助理總經理控不當行為受審

涉500萬合約 親戚中標

被告鄭俊傑（45歲）被控於2016年8月1日至2018年12月11日期間犯案，案發時泰美商業科技有限公司（下稱泰美）是專門建立網上平台及系統的公司。控方開案陳辭稱2016年4月，被告擔任EDPS Systems Limited助理總經理，負責掌管電子服務發展組。EDPS以合約方式向香港郵政提供人力資源，被告被視為政府僱員，受指引約束。被告2018年5月以非公務員合約出任同一崗位。

香港郵政2016年推出「重建香港郵政網上購物平台」項目，以投標方式甄選項目承辦商，泰美業務發展總監周靄琳為被告表親戚，她應被告要求向郵政局提供項目約200萬至300萬元初步報價，被告亦有在簡介會上對泰美的技術建議提供意見，最終泰美獲項目合約。香港郵政項目總預算為1200萬元，其中約500萬元用於系統開發及維修保養，即泰美負責的項目。

認予下屬親戚卡片 着勿披露

被告其後被廉署拘捕，他在警誡下承認曾向下屬提供周靄琳的卡片，要求對方不要披露他與周的親戚關係，因為認為自己並非政府人員。

稱憂判斷力受質疑

基於「人性弱點」未申報

被告覺得自己沒收取金錢故無利益衝突；基於他並非評標委員會成員，亦無申報親戚關係；他表示知道泰美競投合約時應申報，但基於「人性弱點」、怯懦心態沒這樣做，害怕被質疑無即時申報是其判斷力有問題。

同案被告張健恒及周靄儀分別為泰美時任營運總監和行政總裁，他們早前承認以欺騙手段取得金錢利益罪，各判緩刑。周靄琳為周靄儀妹妹，於本案中無被捕。

【案件編號：DCCC 1136/21】