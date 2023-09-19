招標涉瞞親戚關係 郵政助理總經理控不當行為受審

【明報專訊】香港郵政時任助理總經理涉嫌在招標重建網上平台時隱瞞利益衝突，使其親戚任職的外判商獲判合約，涉款約500萬元，他否認一項藉公職作出不當行為罪，案件昨在區院開審。控方開案陳辭稱，被告警誡下說他沒公開親戚關係是因害怕香港郵政得知後會重新招標，對項目造成延誤，又稱因「人性弱點」，憂慮無即時申報會被質疑判斷力有問題，因此之後亦無申報。
涉500萬合約 親戚中標
被告鄭俊傑（45歲）被控於2016年8月1日至2018年12月11日期間犯案，案發時泰美商業科技有限公司（下稱泰美）是專門建立網上平台及系統的公司。控方開案陳辭稱2016年4月，被告擔任EDPS Systems Limited助理總經理，負責掌管電子服務發展組。EDPS以合約方式向香港郵政提供人力資源，被告被視為政府僱員，受指引約束。被告2018年5月以非公務員合約出任同一崗位。
香港郵政2016年推出「重建香港郵政網上購物平台」項目，以投標方式甄選項目承辦商，泰美業務發展總監周靄琳為被告表親戚，她應被告要求向郵政局提供項目約200萬至300萬元初步報價，被告亦有在簡介會上對泰美的技術建議提供意見，最終泰美獲項目合約。香港郵政項目總預算為1200萬元，其中約500萬元用於系統開發及維修保養，即泰美負責的項目。
認予下屬親戚卡片 着勿披露
被告其後被廉署拘捕，他在警誡下承認曾向下屬提供周靄琳的卡片，要求對方不要披露他與周的親戚關係，因為認為自己並非政府人員。
稱憂判斷力受質疑
基於「人性弱點」未申報
被告覺得自己沒收取金錢故無利益衝突；基於他並非評標委員會成員，亦無申報親戚關係；他表示知道泰美競投合約時應申報，但基於「人性弱點」、怯懦心態沒這樣做，害怕被質疑無即時申報是其判斷力有問題。
同案被告張健恒及周靄儀分別為泰美時任營運總監和行政總裁，他們早前承認以欺騙手段取得金錢利益罪，各判緩刑。周靄琳為周靄儀妹妹，於本案中無被捕。