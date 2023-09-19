The Henderson地盤墜吊船 一工人疑無戴安全帶重傷

同在28樓安裝升降機

另一人戴安全帶未下墮輕傷

昨午2時許，警方接報中環美利道2號The Henderson地盤發生工業意外，一吊船疑從28樓墜下，兩工人受傷。

消防到場先救出輕傷工人，再游繩到升降機槽底部，救出被困吊船的另一人，吊船當時已嚴重損毁，兩人救出時清醒，同送瑪麗醫院治理。其中姓雷工人疑沒有佩戴安全帶，連人帶船下墮，盆骨及手受傷，至昨晚情况嚴重；姓梁工人有戴安全帶，沒有墮下，輕傷，四肢擦傷及頸痛，送院後情况穩定。

警員初步調查相信案件無可疑，列工業意外。勞工處表示知悉事件，已展開調查。涉事地盤為恒基地產項目，由協興建築有限公司負責，正興建一棟甲級商廈，地盤前身為美利道停車場。

恒基地產表示，從總承辦商初步了解得知，發生事故升降機槽內的工作平台乃外判電梯公司的作業工具，電梯公司正研究意外原因；集團於事發後已有負責項目主管在地盤現場及醫院跟進，並對事故中兩名電梯承辦商工人表示深切慰問。

協興建築：

工作台28樓「緩緩下滑」

協興建築回覆本報查詢，稱兩名工人當時在升降機工作台進行升降機安裝工作，其間緊急系統啟動，工作台從28樓「緩緩下滑」至地下樓層；事件中兩名工人受傷，清醒送院治理。協興初步了解，其中一名工人左腳小腿骨折，另一工人手部輕傷。協興表示極度關注事件，正向升降機承建商了解當時工作台的施工及實際情况，會全力配合有關部門調查意外原因。

業界料因部分纜索斷裂

以吊船裝𨋢 近年流行方法

工作場所職業健康及安全管理人員工會理事李光昇根據網上圖片，估計涉事吊船原本由兩或四條纜索吊住，但懷疑部分纜索斷裂，剩一條支撐着，結果下墜。李光昇表示，以吊船在升降機槽升降安裝升降機是近幾年流行的施工方法，行內俗稱「無棚升降機」，整架吊船主要靠上方鋼絲纜索支撐。李料吊船下墜原因為纜索斷裂，但斷裂原因可能涉老化、超重、繫穩點不穩等等，要再詳細調查；又指如果工人有依從指引扣好獨立救生繩，理應會懸在半空，不會連着吊船一起下墮。

恒地甲廈料第四季落成

The Henderson預計第四季落成。恒地上周宣布繼佳士得（Christie's）、凱雷（Carlyle）及一間國際畫廊確認承租後，愛彼（Audemars Piguet）亦將進駐The Henderson，大廈可出租樓層的出租率已近五成。