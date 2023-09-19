調查：僅四成半疑長新冠患者求醫

民建聯倡資助中醫照顧長新冠患者

民建聯今年3至5月訪問7931名新冠康復者，78.7%稱曾出現長新冠徵狀，主要涉呼吸道、認知功能徵狀及疲倦等，當中47.6%稱徵狀維持逾兩個月。被問政府應如何支援長新冠患者，63.6%期望提供更多康復治療計劃，54.7%冀加強發放資訊。

香港註冊中醫學會會長陳永光稱，不少市民採取「拖字訣」不主動求診。該會副會長林蓓茵認為中醫對紓緩長新冠療效顯著，建議政府推行中醫公私營協作，長遠收集病人數據分析。醫衛界議員林哲玄稱不少懷疑長新冠患者不清楚求醫途徑，建議向家庭醫生查詢。

醫管局：按臨牀需要 轉介復康

醫管局回覆稱，去年8月15日至今年6月30日約5500名普通科門診病人被診斷出現長新冠，主要徵狀為持續咳嗽、呼吸困難及乏力，臨牀團隊會根據求診者病徵識別有否長新冠，以提供適切治療，並按臨牀需要轉介其他復康服務。該局稱2020年4月推出的中醫門診特別診療服務今年7月28日結束，為近11.8萬名新冠康復者提供逾61萬次診療。