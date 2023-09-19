DSE試場非禮兩同事 監考員判感化12月

被告報稱無業 早前認兩項非禮

被告葉天朗（24歲）報稱無業，被控4月21日分別在將軍澳路港澳信義會慕德中學6樓兩課室分別猥褻侵犯兩名女子X及Y。

摸大腿小腿腰部 事主曾要求遠離

控方案情指，被告與女助教X及Y被安排到涉案學校監考中學文憑試英文科卷一考試，3人互不相識。當日早上8時半，被告在監考時與X並排坐於一張長桌後，其間他將左手放在X的右大腿30秒，X躲避不果於是提其大腿以防被告再次觸碰，但被告再用左手觸碰X的右小腿，並揑其右臂及握着其左手手指，又將手放於X腰部向下移動。X曾要求被告遠離她，惟對方無理會X的要求。

同日早上9時半許，Y在另一課室休息期間，被告走進該課室並坐在Y的左邊，並將右手放在Y的左大腿外側近膝蓋處，並向上掃至其大腿中間，過程持續一秒，其後Y立刻離開。兩名事主翌日向該校試場主管報告，並於同月22日報警。被告於5月9日被捕，並在警誡下保持緘默。

【案件編號：KTCC 1466/23】