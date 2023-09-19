明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

DSE試場非禮兩同事 監考員判感化12月

【明報專訊】一名時任中學文憑試男監考員，今年4月在將軍澳一所中學監考期間，在兩個課室分別摸兩名不相識的女監考員的大腿等，兩名事主翌日向試場主管投訴及報警。男監考員早前承認兩項非禮罪，昨在觀塘裁判法院接受判刑。被告表示知錯及承諾不會再犯，被判12個月感化令。

被告報稱無業 早前認兩項非禮

被告葉天朗（24歲）報稱無業，被控4月21日分別在將軍澳路港澳信義會慕德中學6樓兩課室分別猥褻侵犯兩名女子X及Y。

摸大腿小腿腰部 事主曾要求遠離

控方案情指，被告與女助教X及Y被安排到涉案學校監考中學文憑試英文科卷一考試，3人互不相識。當日早上8時半，被告在監考時與X並排坐於一張長桌後，其間他將左手放在X的右大腿30秒，X躲避不果於是提其大腿以防被告再次觸碰，但被告再用左手觸碰X的右小腿，並揑其右臂及握着其左手手指，又將手放於X腰部向下移動。X曾要求被告遠離她，惟對方無理會X的要求。

同日早上9時半許，Y在另一課室休息期間，被告走進該課室並坐在Y的左邊，並將右手放在Y的左大腿外側近膝蓋處，並向上掃至其大腿中間，過程持續一秒，其後Y立刻離開。兩名事主翌日向該校試場主管報告，並於同月22日報警。被告於5月9日被捕，並在警誡下保持緘默。

【案件編號：KTCC 1466/23】

相關字詞﹕法庭 非禮 監考員

上 / 下一篇新聞

旅局盼廟街牌照鬆綁 商販倡大笪地 冀賣小炒容唱歌 現營運模式死板難吸客
旅局盼廟街牌照鬆綁 商販倡大笪地 冀賣小炒容唱歌 現營運模式死板難吸客
旅議會料「十一」百萬內地客 疫前七成
旅議會料「十一」百萬內地客 疫前七成
通關後機場客運販毒飈6.5倍 海關料續升
通關後機場客運販毒飈6.5倍 海關料續升
用玫瑰崗校舍 道爾頓將補貼道明會 修會持有地皮 朱國強批教育非生意
用玫瑰崗校舍 道爾頓將補貼道明會 修會持有地皮 朱國強批教育非生意
學生斥辦團自私 質疑藉「招生難」卸責
學生斥辦團自私 質疑藉「招生難」卸責
拆局：教界：「熟地」可助道爾頓速擴張
拆局：教界：「熟地」可助道爾頓速擴張
官指在場壯聲勢 圍魏救趙6人囚47至63月
官指在場壯聲勢 圍魏救趙6人囚47至63月
報告指服精神科藥不宜入教導所 認暴動少女囚31.5月
報告指服精神科藥不宜入教導所 認暴動少女囚31.5月
涉連登煽炸中聯辦 國安拘中年男文員
涉連登煽炸中聯辦 國安拘中年男文員
The Henderson地盤墜吊船 一工人疑無戴安全帶重傷
The Henderson地盤墜吊船 一工人疑無戴安全帶重傷
招標涉瞞親戚關係 郵政助理總經理控不當行為受審
招標涉瞞親戚關係 郵政助理總經理控不當行為受審
港大研究：術後用鴉片類鎮痛藥 再入院死亡機率增
港大研究：術後用鴉片類鎮痛藥 再入院死亡機率增
黑雨淹豬場殺千豚 政府證旁溪遭擅填 前年「以最大限度修復」 兩控附近倉庫違例
黑雨淹豬場殺千豚 政府證旁溪遭擅填 前年「以最大限度修復」 兩控附近倉庫違例
9．29金鐘兩男暴動罪成 官：「涉險勸喻示威者」不合理
9．29金鐘兩男暴動罪成 官：「涉險勸喻示威者」不合理
星火被告：未料私人戶口收款有問題
星火被告：未料私人戶口收款有問題
神經纖維瘤新藥效彰 病人組織盼納入名冊
神經纖維瘤新藥效彰 病人組織盼納入名冊
調查：僅四成半疑長新冠患者求醫
調查：僅四成半疑長新冠患者求醫
大灣區GBA新聞：刷掌支付入灣區 粵7-11伸手交易 登記不用10秒 無手機無錢包亦可購物
大灣區GBA新聞：刷掌支付入灣區 粵7-11伸手交易 登記不用10秒 無手機無錢包亦可購物
大灣區GBA新聞：刷掌私隱數據安全仍有隱憂
大灣區GBA新聞：刷掌私隱數據安全仍有隱憂
灣區手記：茅台咖啡 ／文：尚東美
灣區手記：茅台咖啡 ／文：尚東美
【Emily】文化書載名畫《維納斯》 懲教署指「裸露」退回 薯伯伯：為貼紙條者尷尬
【Emily】文化書載名畫《維納斯》 懲教署指「裸露」退回 薯伯伯：為貼紙條者尷尬
【Emily】創科局「管理參議主任」 獻策各部曾試推Chatbot
【Emily】創科局「管理參議主任」 獻策各部曾試推Chatbot
【Emily】九巴8號站牌遠渡悉尼 伴長者治認知症
【Emily】九巴8號站牌遠渡悉尼 伴長者治認知症
【Emily】玫瑰崗中學將停辦 小學校友梁繼昌：傷心
【Emily】玫瑰崗中學將停辦 小學校友梁繼昌：傷心
【Emily】三星堆千年文物抵港 9．27起故宮展出
【Emily】三星堆千年文物抵港 9．27起故宮展出
【Emily】唐翔千誕辰100周年 唐英年父子返鄉奉獻
【Emily】唐翔千誕辰100周年 唐英年父子返鄉奉獻