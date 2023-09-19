灣區手記：茅台咖啡 ／文：尚東美

不過到手後有點失望，包裝是普通的透明杯，入口感覺就是正常拿鐵兌水，嗅起來有點白酒味道。對於不常喝酒的小記來說，酒味還是有點突出，蓋過了咖啡和牛乳，喝完嘴巴裏留有酒氣。看看美團上的配料表，顯示一杯含有濃縮咖啡、白酒風味厚奶、純牛奶、稀奶油，並不是直接添加茅台，畢竟價格不貴，嘗個新鮮還是可以，但相信不會再買了。

這次聯名舉動不難看出茅台希望打入年輕人市場，保持茅台品牌的熱度。確實，身邊不少朋友都買來嘗試及發朋友圈，網上也有大量測評、質疑與惡搞，有網友便形容味道像「熱的嘔吐物」，嚇壞不少人；也有買給家中長輩品嘗，卻被質問「是否把家裏的酒給霍霍（破壞）了」，也有惡搞者在外賣訂單備註走奶走咖啡，看來是想賺一大杯純正茅台了，但當然願望不可能達成；亦有人懷疑飲完開車會否醉駕，於是媒體甚至交警都實測試驗，但結果竟處處不同，不過商家就強烈建議飲完別開車。而不論是稱讚還是調侃諷刺，醬香拿鐵已掀起話題，也大大增加了兩個品牌的曝光度。

文：尚東美