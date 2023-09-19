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大灣區GBA新聞：刷掌私隱數據安全仍有隱憂

【明報專訊】雖然刷掌支付技術較指紋及人臉更加安全和方便，但始終涉及個人生物信息收集，在個人私隱及數據安全方面仍然存在憂慮。以微信刷掌支付為例，雖然用戶可隨時選擇停用此服務，微信亦宣稱停用後，用戶的手掌信息也會被刪除，但究竟是否有刪除，用戶沒法求證。

未有法律監管保護掌紋信息

中國社會科學院信息化研究中心副主任左鵬飛提醒，刷掌支付所面對的安全問題不容忽視，掌紋信息與用戶個人身分密不可分，無法像帳號、密碼一樣可更改。而目前尚未有專門的管理規範和法律文件監管與保護掌紋信息，一旦發生信息泄露、濫用、偽造等，或會引發嚴重經濟社會問題。

從成本來說，左認為刷掌支付需在專門識別設備上錄入掌紋並支付，導致相關硬件成本高於二維碼掃描等傳統移動支付。另一方面，刷掌支付需打破傳統支付習慣，因此仍面臨較高的推廣與迭代成本問題。而私隱與成本這兩點，也同樣是其他生物識別技術支付所要面對的共同難題。

事實上，中國支付清算協會於去年4月曾發布《關於2021年移動支付用戶問卷調查的報告》，結果顯示，在5.8萬份有效問卷中，20.2%用戶不接受使用生物識別技術作身分識別和交易驗證。同時，用戶希望生物識別信息數據庫由國家相關機構掌握，做好安全存儲，確保個人生物信息安全。

相關字詞﹕數據安全 私隱 生物信息 電子支付 刷掌支付 大灣區

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