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大灣區GBA新聞：刷掌支付入灣區 粵7-11伸手交易 登記不用10秒 無手機無錢包亦可購物

【明報專訊】微信的刷掌支付模式終於進入大灣區市面，本月初，廣東省逾1500間7-Eleven便利店正式提供微信刷掌支付服務，本報實測不用10秒便完成登記，付款亦不用依靠手提電話，只需伸出手掌就能交易。另外，位於深圳市南山區的購物中心海岸城，亦已可以透過微信刷掌支付租借充電寶。

明報記者 陳子凌 司徒聰穎

刷掌交易首單減3元

本報記者早前於廣州市珠江新城一間7-Eleven嘗試刷掌支付，店內收銀處擺放了一部刷掌專用設備，只需將左手或右手手掌，隔空對準設備的感應光圈上方兩次，再用手機掃描設備屏幕二維碼，即可在手機註冊刷掌功能，整個過程不用10秒；而且登記後即可使用，結帳時只需要用已登記的手掌放在感應光圈上方約5厘米，成功感應後便會自動在微信完成支付，整個過程比起掏出手機打開付款碼掃描更快捷，而付款信息則會發送到微信。換句話說，只要登記了刷掌支付，不單不用帶錢包，就算沒帶手機或手機沒電，也同樣可在便利店購物。

廣東賽壹便利店有限公司副總經理徐勝利表示，便利店重點要滿足消費者小金額高頻率的即時購買需求，對「便利」要求很高，尤其是在購物高峰時段，從目前刷掌支付的效果來看，顧客整體接受度很高。據了解，為增加吸引力，在9月30日前顧客於7-Eleven使用刷掌支付，首單可享減3元（人民幣，下同）優惠。

除了7-Eleven，現於深圳海岸城亦可使用刷掌支付租借充電寶，意味着就算手機完全沒電，也能靠手掌「續命」，這對於在大灣區依靠「手機通行」的生活模式來說無疑是一大便利。

微信的刷掌支付功能於今年5月首次推出，但只在北京地鐵大興機場線、深圳健身中心超級猩猩的門店，以及深圳大學校園內使用，而今次是刷掌支付正式走進社區及商場，讓普羅大眾都可嘗試。未來，刷掌支付還將擴大到全國7-Eleven便利店。

學者：衛生安全勝指紋掃碼

對於這種新款電子支付模式，中國社科院信息化研究中心副主任左鵬飛撰文稱，其優點是符合高頻支付的高安全度要求，因刷掌支付是讀取掌心血管紋路，不用接觸屏幕感應器，也沒有被竊取二維碼風險，衛生及安全度較指紋或掃碼為高。

左鵬飛指出，比起刷臉支付，刷掌支付少了擔心樣貌在不知情之下被識別使用的顧慮；而相較於掃碼，簡單的刷掌支付操作也解決老年人對電子支付的困擾。

相關字詞﹕電子支付 刷掌支付 微信 大灣區

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