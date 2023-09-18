【Emily】孫玉菡訪工權會 跟遺屬學整月餅

陳沛良加入「蛇齋餅糉」行列

中秋節前夕，政界都好忙碌搞應節活動。選委界別議員陳沛良都要學直選議員咁加入「蛇齋餅糉」行列，同工聯會鄧家彪噚日就去咗秀茂坪邨、藍田興田邨及油塘邨，派近3000份煤氣公司贊助嘅月餅，月餅包裝上仲印有兩人「嘜頭」。陳沛良喺facebook話反應熱烈，希望大家趁中秋節多啲外出消費，同時響應香港夜繽紛活動，仲透露嚟緊會喺地區舉辦多場慶中秋活動。

民政及青年事務局長麥美娟前日就聯同中華電力總裁羅嘉進，提前同150位老友記喺戲曲中心睇粵劇賀中秋，佢兩個化身數碼大使，同老友記用手機嘟QR code猜燈謎。麥美娟喺facebook話，每位老友記用手機自拍、影相拍片、掃QR code仲熟手過佢，仲講笑話睇嚟佢都要一齊學吓嘢。