大灣區GBA專題：北上港醫：診症差別小 語言挑戰大

流程不難適應 患者較信港醫

從需求而言，翁淑菲以生殖科為例，香港醫生要接受產科完整訓練，但內地生殖科醫生未必需要，患者會更信任香港醫生，「以前是病人落香港，現在是我們上深圳，可以更好服務內地患者」。她現時每周三北上半日，接見兩三個病人，比香港每日看10多個症少，但她認為深圳服務才剛開始，若日後有更多病人預約，也會考慮撥出更多北上時間，「當然也要兼顧香港的情况」。

對於診症，翁淑菲稱兩地差異不大，因和睦家的系統是中英雙語，她也看得懂簡體字，如有需要深圳同事也會協助。深圳和睦家首席醫療官任驊稱，會安排北上港醫接受醫院電子信息系統、內部流程和內地法律法規培訓，亦會介紹科室團隊，病人需要時可代為跟進，使香港醫生「來了可以安心工作，走了以後病人也會得到照顧」。

新風天域執行董事、大灣區首席運營官蕭毅晃稱，從兩地通關開始就啟動了「港醫北上」證書申請，每宗審批約需3個月，深圳和睦家醫院目前醫療團隊100餘人，當中包括10多名香港醫生，隨着未來更多證書獲批，數量還會增加；又強調會循不同途徑控制醫院成本，使北上港醫收入與香港平衡，實現「雙贏」。