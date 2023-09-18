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港聞二

大灣區GBA專題：北上港醫：診症差別小 語言挑戰大

【明報專訊】深圳和睦家最近增加了一支「港醫北上」團隊，其中香港希愈生殖醫學中心醫生翁淑菲是首批獲得內地短期職業證書的北上港醫之一。翁淑菲說，內地看症最大挑戰是說普通話，其他如電腦系統、就醫流程等不難適應。

流程不難適應 患者較信港醫

從需求而言，翁淑菲以生殖科為例，香港醫生要接受產科完整訓練，但內地生殖科醫生未必需要，患者會更信任香港醫生，「以前是病人落香港，現在是我們上深圳，可以更好服務內地患者」。她現時每周三北上半日，接見兩三個病人，比香港每日看10多個症少，但她認為深圳服務才剛開始，若日後有更多病人預約，也會考慮撥出更多北上時間，「當然也要兼顧香港的情况」。

對於診症，翁淑菲稱兩地差異不大，因和睦家的系統是中英雙語，她也看得懂簡體字，如有需要深圳同事也會協助。深圳和睦家首席醫療官任驊稱，會安排北上港醫接受醫院電子信息系統、內部流程和內地法律法規培訓，亦會介紹科室團隊，病人需要時可代為跟進，使香港醫生「來了可以安心工作，走了以後病人也會得到照顧」。

新風天域執行董事、大灣區首席運營官蕭毅晃稱，從兩地通關開始就啟動了「港醫北上」證書申請，每宗審批約需3個月，深圳和睦家醫院目前醫療團隊100餘人，當中包括10多名香港醫生，隨着未來更多證書獲批，數量還會增加；又強調會循不同途徑控制醫院成本，使北上港醫收入與香港平衡，實現「雙贏」。

相關字詞﹕深圳 醫療 大灣區

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