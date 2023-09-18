大灣區GBA專題：梁錦松旗下深圳私院 專科醫全日候召吸港客

有港孩夜間發病 過關看急症即會診

「曾經有一位香港小朋友夜間發病嚴重，但香港的醫院急症室，夜間未必有專科醫生候召。」新風天域執行董事、大灣區首席運營官蕭毅晃稱，而深圳和睦家醫院的普通外科、兒科、產科等專科醫生24小時院內值班，有需要更可做緊急手術。該名小朋友的母親便是帶着孩子過關到和睦家看急症，即場由兒科專科醫生會診，不用延誤治療時機。

去年5月營運的深圳和睦家醫院位於福田區，臨近福田口岸及高鐵站，擁有350張病牀。梁錦松表示，設立之初是想服務有高端醫療需求的本地居民、在華外國友人等，「但我們有能力、亦有容量，可以服務香港居民」。梁說，過去港人擔心內地醫療水平，但現在香港公立醫院收費便宜而輪候時間太長，或令患者病情惡化，同時內地又出現港式、國際化的醫療機構，水平不亞於香港，可分擔本港醫院一部分工作量，令有需要香港居民不用等太久。

藥物應用「雙重優勢」 盼醫療券擴範圍

梁認為，香港居民可「北上體檢」「北上醫療」，希望和睦家可為灣區醫療服務帶來創新改變，助推兩地醫療融合發展。他也期待香港醫療券可擴大使用範圍，但這要特區政府與內地協商。

梁錦松強調，深圳和睦家醫院已通過美國JCI國際醫療品質認證，收費透明、不收「紅包」，不會對患者過度治療。他特別提及該院在藥物應用方面有「雙重優勢」，例如有些內地未上市的腫瘤創新藥，患者可以通過「指定患者藥物使用計劃」在香港和睦家（希愈醫療中心）申請，並在合理自用範圍的前提下帶回內地；亦有些腫瘤新藥，內地一年才約5萬元人民幣，香港每個月已要四五萬港元。此外，該院磁力共振（MRI）、CT掃描的收費是香港私院的50%至60%，手術費則是60%至70%，350個病房亦全部是單人房，「同樣價格在香港只能住到3至4人房」，蕭毅晃稱。

蕭毅晃指出，現時病歷資料可以在深圳和睦家及香港和睦家互通，但因跨境數據尚未互通，在內地做MRI或CT「香港的醫生會看，但檢驗結果仍未能跨境錄入香港醫管局系統」，冀隨着大灣區醫療愈發融合，這問題能盡快解決。

明報記者 林迎