大灣區GBA專題：穗度身旅團 「朋友」帶隊潛水覓食 主打大馬勝地仙本那 下水掌鏡上水掌勺

明報記者 陳子凌

有別於跟團或自由行，定制旅遊是根據客人要求，靈活組合旅行要素，安排行程住宿、獨立成團的旅遊方式。「疫情前便已做仙本那的定制遊，後來疫情下停了。」其間Jason（圖A右）仍繼續經營以旅遊為主題的抖音號「旅行者Jason」，機緣之下，認識同樣經營自媒體「港夫廣妻」的李劍禧。

「Jason喜歡介紹旅遊，我喜歡介紹生活，大家又同樣愛旅行、潛水、拍攝，所以很快成為朋友」，李劍禧（圖A左）道。今年初內地逐漸恢復出國旅遊，Jason立即重操故業，再度推出仙本那定制遊，「當時已想找個拍檔一起做，因為旅遊需求肯定迎來井噴，所以不單啟動要快，而且要能夠勤出動，當時就想到阿禧」。

穗港拍檔主理 港人身分便利多

除了分屬好友與興趣相近，Jason還看重李劍禧的港人身分。「我去馬來西亞要簽證，他不用，說走就走，帶隊比我更方便。」此外，他們一起成立的旅遊公司四季旅遊，即將進駐南沙的創業基地創享灣，因李劍禧的港人身分，可享租金、聘請員工、稅收等優惠政策，減省不少創業成本。

「是呀，被他利用了」，李劍禧開玩笑道。說是利用，大家同樣是寓工作於娛樂。四季旅遊的仙本那定制遊，2人至10人成團，可以選擇7日的沙巴加仙本那行程，也可選擇5日的仙本那行程，由他們輪流帶隊。Jason透露，3月開業至今平均一個月能開三四團，旺季如五一、暑假，甚至同時間要出兩個團。

貴跟團三成 賣點地膽臨場應變

他們的定制遊，非旺季7日行程每人7000元（人民幣，下同），5日遊每人5399元，均包機票食宿和旅遊保險，「旅遊旺季則不包機票，7日6000元，5日4800元，因旺季票價太浮動」。Jason不諱言，這收費比旅行團高30%以上，但與跟團、自由行或旅遊平台定制遊不同，他們的賣點在於細節，「旅行平台最多是幫你規劃路線，落地後有領隊帶領，但臨場應變，對當地的熟悉程度等，這方面是我們吸引之處」。

毋須併船 旺季帶隊「逆流」避人潮

Jason表示，他們是朋友式帶隊風格，例如飲食上，「仙本那是一個小漁村，食的是馬來西亞菜，而我本身喜歡烹飪，團友喜歡的話，我去買海鮮，再親自下廚弄一圍廣東風味的海鮮餐也沒問題」；又例如潛水，兩人除了是持牌潛水員，加上自媒體經驗，可以為團友提供水下拍攝，「全部私伙專業器材，你想水上水下影相拍片都可以，隨便放朋友圈、小紅書」。更重要是，Jason已在仙本那做旅遊多年，熟悉當地，與村民關係亦好，「我們出海，不會像旅行團那樣要跟陌生人併船，一定是包船」。有什麼好處？「隨時可以調整行程，好像五一期間，其他人都是按規劃從A島去B島再去C島，結果是一個島同一時間全部都是人，我們不一樣，會因應現場情况，立即反向而行，所以我們團友個個拍出來的風景，其他人看到都忍不住會問為什麼可以背景完全沒人。」

Jason說，四季旅遊的定制團，不是領隊跟團友的關係，而是一個熟路人帶其他朋友一起去玩的感覺，「哪怕你有什麼頭暈身㷫我們都會照料，有任何突發情况我們都會處理」。這種朋友式帶隊無疑令工作量大增，也並非必要，但Jason認為，正是這些附加值才會令大家享受到旅遊樂趣，「再者，我們本身愛玩愛食愛拍攝愛潛水，能夠跟大家打成一片，熱熱鬧鬧開開心心，這種氛圍我們也樂在其中，說是辛苦，但也快樂」。