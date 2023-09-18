「黑碼」申報簡化 減至9項

深圳市口岸辦公室於微信公眾號表示，為進一步做好疫情防控和方便人員往來工作，海關總署調整健康申報內容。新版健康申明卡按照入境、出境和往來港澳人員等不同場景，設置不同申報項目，刪除境內居住地、座位號等申報內容，簡化旅居史、聯繫方式的填報要求。入境申報內容由18項減至10項，出境申報內容由17項減至9項，往來港澳人員申報內容由11項減至9項。

深圳市口岸辦公室稱，出入境人員可使用手機等設備通過微信小程序、支付寶小程序、網頁、「掌上海關」App等渠道申報。無法透過手機申報者，可在口岸使用自助申報驗核一體機、紙質健康申明卡等方式申報。

黃國：影響融合 取消更好

身兼政協的工聯會立法會議員黃國向本報表示，他歡迎任何優化措施，但認為「黑碼」實際作用不大，直接取消會更好。黃指有長者向他反映不知如何申請「黑碼」，甚至有獨居長者未能下載相關應用程式到手機，要在關口折返香港。他說，愈來愈多港人北上，憂慮「黑碼」會影響大灣區融合，過去一直從不同渠道反映問題，希望中央考慮取消「黑碼」。