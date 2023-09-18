明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

「黑碼」申報簡化 減至9項

【明報專訊】深圳市人民政府口岸辦公室昨日公布，海關總署簡化俗稱「黑碼」的《出/入境健康申明卡》要求，其中往來港澳人士申報內容由11項減至9項，新版前日凌晨零時起啟用。全國政協提案委員會副主任黃國表示，「黑碼」作用不大，最好直接取消。

深圳市口岸辦公室於微信公眾號表示，為進一步做好疫情防控和方便人員往來工作，海關總署調整健康申報內容。新版健康申明卡按照入境、出境和往來港澳人員等不同場景，設置不同申報項目，刪除境內居住地、座位號等申報內容，簡化旅居史、聯繫方式的填報要求。入境申報內容由18項減至10項，出境申報內容由17項減至9項，往來港澳人員申報內容由11項減至9項。

深圳市口岸辦公室稱，出入境人員可使用手機等設備通過微信小程序、支付寶小程序、網頁、「掌上海關」App等渠道申報。無法透過手機申報者，可在口岸使用自助申報驗核一體機、紙質健康申明卡等方式申報。

黃國：影響融合 取消更好

身兼政協的工聯會立法會議員黃國向本報表示，他歡迎任何優化措施，但認為「黑碼」實際作用不大，直接取消會更好。黃指有長者向他反映不知如何申請「黑碼」，甚至有獨居長者未能下載相關應用程式到手機，要在關口折返香港。他說，愈來愈多港人北上，憂慮「黑碼」會影響大灣區融合，過去一直從不同渠道反映問題，希望中央考慮取消「黑碼」。

相關字詞﹕新冠疫情 黑碼

上 / 下一篇新聞

監察期完 童樂居獲續資助一年 須每半年交報告 續禁競投新服務
監察期完 童樂居獲續資助一年 須每半年交報告 續禁競投新服務
16歲受虐不願披露 社聯倡免強制舉報
16歲受虐不願披露 社聯倡免強制舉報
2700廈到期未遵辨 限一月內交代驗樓進度 屋署：第四季開始檢控
2700廈到期未遵辨 限一月內交代驗樓進度 屋署：第四季開始檢控
房協首組裝合成項目明年竣工 涉300伙
房協首組裝合成項目明年竣工 涉300伙
深圳吸港人消費 李家超：正常交流 外遊復常「須務實面對」 陳茂波稱「夜繽紛」將更多元
深圳吸港人消費 李家超：正常交流 外遊復常「須務實面對」 陳茂波稱「夜繽紛」將更多元
訪百呎四口劏房戶 李家超：盡力縮短公屋輪候
訪百呎四口劏房戶 李家超：盡力縮短公屋輪候
梁志堅：大環境差、多中產移民 單靠夜市幫助不大
梁志堅：大環境差、多中產移民 單靠夜市幫助不大
土地共享 稱政府考慮增私樓地積比
土地共享 稱政府考慮增私樓地積比
柴灣東涌樂建居 測量師料投標樂觀
柴灣東涌樂建居 測量師料投標樂觀
趙汝恒：數據互通須開放態度 太嚴難執行 倡准指定機構申內地數據 助港科研搶人才
趙汝恒：數據互通須開放態度 太嚴難執行 倡准指定機構申內地數據 助港科研搶人才
內地測量數據敏感難取 黃文聲倡設專業互認
內地測量數據敏感難取 黃文聲倡設專業互認
網上資源北上受限 黃錦輝倡放寬使用Google YouTube等
網上資源北上受限 黃錦輝倡放寬使用Google YouTube等
偏遠地區設「健康小屋」 便利長者遙距覆診
偏遠地區設「健康小屋」 便利長者遙距覆診
貨車停路肩 九巴撼尾43傷 一客危殆車廂劏開 警：貨車有亮死火燈
貨車停路肩 九巴撼尾43傷 一客危殆車廂劏開 警：貨車有亮死火燈
船上煮食「漏氣」搶火 兩人燒傷一危
船上煮食「漏氣」搶火 兩人燒傷一危
AI結合機械臂 提升廢物回收效率
AI結合機械臂 提升廢物回收效率
智能回收箱目標年產千部
智能回收箱目標年產千部
大灣區GBA專題：穗度身旅團 「朋友」帶隊潛水覓食 主打大馬勝地仙本那 下水掌鏡上水掌勺
大灣區GBA專題：穗度身旅團 「朋友」帶隊潛水覓食 主打大馬勝地仙本那 下水掌鏡上水掌勺
大灣區GBA專題：仙本那：馬來語「完美」漁村
大灣區GBA專題：仙本那：馬來語「完美」漁村
大灣區GBA專題：明年拓歐洲線路
大灣區GBA專題：明年拓歐洲線路
大灣區GBA專題：梁錦松旗下深圳私院 專科醫全日候召吸港客
大灣區GBA專題：梁錦松旗下深圳私院 專科醫全日候召吸港客
大灣區GBA專題：北上港醫：診症差別小 語言挑戰大
大灣區GBA專題：北上港醫：診症差別小 語言挑戰大
【Emily】落田考察 話早已機器採摘 葛珮帆唱好新疆棉
【Emily】落田考察 話早已機器採摘 葛珮帆唱好新疆棉
【Emily】中大醫學院新生白袍禮 陳家亮囑謙卑終身學習
【Emily】中大醫學院新生白袍禮 陳家亮囑謙卑終身學習
【Emily】孫玉菡訪工權會 跟遺屬學整月餅
【Emily】孫玉菡訪工權會 跟遺屬學整月餅
【Emily】去輕鐵廠開放日 田二少喜遇九鐵舊員
【Emily】去輕鐵廠開放日 田二少喜遇九鐵舊員
【Emily】民青局境外實習計劃 234學生完成 港大生分享倫敦鐵路營運經驗
【Emily】民青局境外實習計劃 234學生完成 港大生分享倫敦鐵路營運經驗