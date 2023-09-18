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港聞二

貨車停路肩 九巴撼尾43傷 一客危殆車廂劏開 警：貨車有亮死火燈

【明報專訊】屯門公路昨日發生嚴重車禍。一輛往荃灣方向行駛九巴，突然猛撼疑因故障停在路肩的重型貨車，巴士車頭左方陷入貨車尾，損毀嚴重。事件釀成43人受傷，當中一名巴士女乘客情况危殆。警方將循司機精神狀態等方向調查意外起因。

事發昨午近1時，現場為屯門公路近往九龍方向轉車站的直路，該路段有3條行車線往荃灣，左一線為巴士專線，最左邊設路肩，闊度與行車線相若。網上片段顯示，事發時重型貨車停在巨型路牌下方路肩，巴士駛至時猛撼貨車尾，衝力巨大，貨車「彈一彈」被推前數米。

乘客：突急煞撞車 全部人飛前

警方及消防接報到場後臨時封鎖部分路段，57歲冼姓男車長被困車廂，由消防救出。救護員即場為傷者分流，大部分輕傷乘客自行離開車廂；部分上層傷者經包紮及固定傷口，由消防從太平門救下。有巴士乘客向傳媒透露當時車速正常，惟巴士突然急煞，撞向前車，「全部人飛前」。貨車27歲張姓男司機及21歲男乘客事後分別頸痛及頭痛，由救護車送院。涉事巴士「騎」在路肩與行車線之間白線，車頭左方陷入貨車尾，上下層車廂被劏開，玻璃爆裂，車廂扶手及支架扭曲變形，碎片及組件散落一地。

57歲司機第四轉車 警查精神狀態

新界北總區交通部調查及支援組警司林志源指出，意外中43人受傷，包括16女27男，年齡介乎19至88歲。警方初步相信涉事重型貨車疑因機件故障停泊路肩，並亮起「死火燈」，準備檢查車輛或召救援，而涉事58M線九巴由屯門良景邨開往葵芳港鐵站。林稱，根據初步資料，巴士車長前日休假，昨天清晨約4至5時開工，事發時正駕駛第四轉車；貨車停泊位置、巴士車長精神狀態等均為意外的重點調查方向。

消防處高級消防隊長廖伯謙稱，昨共出動13輛消防車、25輛救護車、115名消防及救護員，消防到場發現巴士司機被困及有大量傷者，花約20分鐘救出全部傷者。消防處高級救護主任譚傲然補充，一名巴士下層近車尾乘客頭頸受傷，傷勢較嚴重，另有5名傷者分別上肢、下肢骨折或面部受傷，其餘37人輕傷。截至昨晚8時半，一女子情况危殆，兩男子情况嚴重，其餘為穩定、觀察中及已出院。

相關字詞﹕九巴 交通意外 屯門公路

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