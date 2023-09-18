偏遠地區設「健康小屋」 便利長者遙距覆診

昔來回2.5小時 八旬翁今步行覆診

住在上水蕉徑的87歲呂伯伯患有「三高」（高血壓、高血脂、高血糖），於粉嶺家庭醫學中心覆診逾10年。呂伯伯的媳婦呂太近年陪他外出覆診，她憶述以前村內沒有專線小巴，因而需要步行10分鐘到村口，再乘車到診所，雖然後來有小巴到家門口，但每次覆診來回交通仍要2.5小時。

蕉徑設立「健康小屋」後，呂伯伯現時只需步行2至3分鐘便可到村公所做檢查和視像覆診。呂太說家翁外出乘車會感壓力大，視像覆診服務可節省外出時間，形容「好方便」。

新界東醫院聯網家庭醫學部部門主管梁堃華提到，只要該鄉村有村公所、長期病患和村公所內有無線網絡裝置，再由地區機構添置簡單醫療儀器和電腦器材，便可將村公所改造成「健康小屋」。

新界東醫院聯網家庭醫學部顧問醫生梁淑茵指出，病人到達「健康小屋」後，會由地區機構的護士和工作人員協助先在HA Go上登記和付款，護士其後會幫病人量度血壓和血糖等，並將數據輸入至HA Go，家庭醫學部醫生便可在診所得知其數據，同時進行視像診症。

病人完成診治後會在小屋參加教育活動，社區組織會派藥劑師送藥去健康小屋，並在小屋向病人提供藥物諮詢服務。梁淑茵提到，病人會每隔4個月覆診，當中兩次是視像診症，一次實體診症。她表示，如視像診症期間發現病人病情轉差，會要求病人盡快到醫院門診跟進。

料明年設30「小屋」服務200患者

計劃主要診治對象是慢性病患者，如糖尿病和高血壓病人，預計至明年3月在北區和鄰近離島設立20至30間小屋，為150至200名病人服務，每年提供約450至600人次普通科門診診症服務。