明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

網上資源北上受限 黃錦輝倡放寬使用Google YouTube等

【明報專訊】專長中文自然語言處理（NLP）研究的中文大學工程學院副院長（外務）、立法會選委會界別議員黃錦輝表示，其研究範疇需運用系統分析大量文本，現時從內地獲取素材在香港作機器學習（machine learning）並沒太大障礙，但他關注在內地未可使用Google、YouTube等平台，致北上研究時可運用的網上資料受限。他期望內地政府在平衡國安等風險下作適度放寬，促進大灣區內數據良性流通。

黃錦輝專長領域在網絡數據研究，他接受本報專訪時表示，其研究範疇所需的數據屬民間通用資料，例如新聞報道等，現時要從內地獲取並不困難，而用於訓練人工智能模型的標準訓練集包，亦可從內地科企網頁下載。然而在數據「北上」則遇障礙，他解釋，在內地未能使用Google、YouTube，使身在內地從事研究者，未能運用所需網絡資源。

如電視節目敏感內容可屏蔽

他建議內地當局可在平衡國安風險下，放寬網絡限制。他舉例，在內地收看本港電視台節目時，會屏蔽部分內容，建議可採取類似處理方法用於Google、Youtube，而非一刀切禁制相關平台，只限制敏感內容，「現時連TVB這樣情况也做不到、（境外網絡資訊）直頭過不到去（內地），對外國企業而言，可能會覺得不太方便」。

倡港科企可申內地醫療數據

國務院上月底公布的《河套深港科技創新合作深圳園區發展規劃》，便提出了在國家數據跨境傳輸安全管理制度框架下，研究建設固網接入國際互聯網的綠色通道。

另外，黃錦輝認為其他領域如醫療數據等應用場景一定愈多愈好，但在港或受地理局限，病例樣本只涵蓋本地，若可爭取內地數據南下，醫療研究學者便可分析更廣泛地域情况。他指本地院校已有既定渠道申請內地生物樣本南下，建議日後擴至科企亦可受惠，並以落馬洲河套區作緩衝區，由港深創新及科技園代辦申請手續，限科企人員只可在園區內運用數據；他認為政府有責任將從事創科工作的門檻拉低及理順。

（數據過河系列四）

相關字詞﹕數據南下 數據北上 數據過河 黃錦輝 機器學習 自然語言處理

上 / 下一篇新聞

監察期完 童樂居獲續資助一年 須每半年交報告 續禁競投新服務
監察期完 童樂居獲續資助一年 須每半年交報告 續禁競投新服務
16歲受虐不願披露 社聯倡免強制舉報
16歲受虐不願披露 社聯倡免強制舉報
2700廈到期未遵辨 限一月內交代驗樓進度 屋署：第四季開始檢控
2700廈到期未遵辨 限一月內交代驗樓進度 屋署：第四季開始檢控
房協首組裝合成項目明年竣工 涉300伙
房協首組裝合成項目明年竣工 涉300伙
深圳吸港人消費 李家超：正常交流 外遊復常「須務實面對」 陳茂波稱「夜繽紛」將更多元
深圳吸港人消費 李家超：正常交流 外遊復常「須務實面對」 陳茂波稱「夜繽紛」將更多元
訪百呎四口劏房戶 李家超：盡力縮短公屋輪候
訪百呎四口劏房戶 李家超：盡力縮短公屋輪候
梁志堅：大環境差、多中產移民 單靠夜市幫助不大
梁志堅：大環境差、多中產移民 單靠夜市幫助不大
土地共享 稱政府考慮增私樓地積比
土地共享 稱政府考慮增私樓地積比
柴灣東涌樂建居 測量師料投標樂觀
柴灣東涌樂建居 測量師料投標樂觀
趙汝恒：數據互通須開放態度 太嚴難執行 倡准指定機構申內地數據 助港科研搶人才
趙汝恒：數據互通須開放態度 太嚴難執行 倡准指定機構申內地數據 助港科研搶人才
內地測量數據敏感難取 黃文聲倡設專業互認
內地測量數據敏感難取 黃文聲倡設專業互認
偏遠地區設「健康小屋」 便利長者遙距覆診
偏遠地區設「健康小屋」 便利長者遙距覆診
貨車停路肩 九巴撼尾43傷 一客危殆車廂劏開 警：貨車有亮死火燈
貨車停路肩 九巴撼尾43傷 一客危殆車廂劏開 警：貨車有亮死火燈
「黑碼」申報簡化 減至9項
「黑碼」申報簡化 減至9項
船上煮食「漏氣」搶火 兩人燒傷一危
船上煮食「漏氣」搶火 兩人燒傷一危
AI結合機械臂 提升廢物回收效率
AI結合機械臂 提升廢物回收效率
智能回收箱目標年產千部
智能回收箱目標年產千部
大灣區GBA專題：穗度身旅團 「朋友」帶隊潛水覓食 主打大馬勝地仙本那 下水掌鏡上水掌勺
大灣區GBA專題：穗度身旅團 「朋友」帶隊潛水覓食 主打大馬勝地仙本那 下水掌鏡上水掌勺
大灣區GBA專題：仙本那：馬來語「完美」漁村
大灣區GBA專題：仙本那：馬來語「完美」漁村
大灣區GBA專題：明年拓歐洲線路
大灣區GBA專題：明年拓歐洲線路
大灣區GBA專題：梁錦松旗下深圳私院 專科醫全日候召吸港客
大灣區GBA專題：梁錦松旗下深圳私院 專科醫全日候召吸港客
大灣區GBA專題：北上港醫：診症差別小 語言挑戰大
大灣區GBA專題：北上港醫：診症差別小 語言挑戰大
【Emily】落田考察 話早已機器採摘 葛珮帆唱好新疆棉
【Emily】落田考察 話早已機器採摘 葛珮帆唱好新疆棉
【Emily】中大醫學院新生白袍禮 陳家亮囑謙卑終身學習
【Emily】中大醫學院新生白袍禮 陳家亮囑謙卑終身學習
【Emily】孫玉菡訪工權會 跟遺屬學整月餅
【Emily】孫玉菡訪工權會 跟遺屬學整月餅
【Emily】去輕鐵廠開放日 田二少喜遇九鐵舊員
【Emily】去輕鐵廠開放日 田二少喜遇九鐵舊員
【Emily】民青局境外實習計劃 234學生完成 港大生分享倫敦鐵路營運經驗
【Emily】民青局境外實習計劃 234學生完成 港大生分享倫敦鐵路營運經驗