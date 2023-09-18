網上資源北上受限 黃錦輝倡放寬使用Google YouTube等

黃錦輝專長領域在網絡數據研究，他接受本報專訪時表示，其研究範疇所需的數據屬民間通用資料，例如新聞報道等，現時要從內地獲取並不困難，而用於訓練人工智能模型的標準訓練集包，亦可從內地科企網頁下載。然而在數據「北上」則遇障礙，他解釋，在內地未能使用Google、YouTube，使身在內地從事研究者，未能運用所需網絡資源。

如電視節目敏感內容可屏蔽

他建議內地當局可在平衡國安風險下，放寬網絡限制。他舉例，在內地收看本港電視台節目時，會屏蔽部分內容，建議可採取類似處理方法用於Google、Youtube，而非一刀切禁制相關平台，只限制敏感內容，「現時連TVB這樣情况也做不到、（境外網絡資訊）直頭過不到去（內地），對外國企業而言，可能會覺得不太方便」。

倡港科企可申內地醫療數據

國務院上月底公布的《河套深港科技創新合作深圳園區發展規劃》，便提出了在國家數據跨境傳輸安全管理制度框架下，研究建設固網接入國際互聯網的綠色通道。

另外，黃錦輝認為其他領域如醫療數據等應用場景一定愈多愈好，但在港或受地理局限，病例樣本只涵蓋本地，若可爭取內地數據南下，醫療研究學者便可分析更廣泛地域情况。他指本地院校已有既定渠道申請內地生物樣本南下，建議日後擴至科企亦可受惠，並以落馬洲河套區作緩衝區，由港深創新及科技園代辦申請手續，限科企人員只可在園區內運用數據；他認為政府有責任將從事創科工作的門檻拉低及理順。

（數據過河系列四）