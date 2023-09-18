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港聞

港聞二

內地測量數據敏感難取 黃文聲倡設專業互認

【明報專訊】土地測量研究須廣泛運用數據，例如衛星影像、地面勘察數據等，理大建設及環境學院副院長、土地測量及地理資訊學系教授黃文聲（圖）以研究「熱島效應」為例指出，若能取得來自多地的數據比較，有助歸納造成現象的關鍵因素。他透露，過去曾申請內地城市空間數據作相關研究，但不成功，而本港測量師未經批准，亦不得在內地從事測繪工作，難取得第一手數據。黃期望長遠兩地可建立專業互認，促進業界及學術發展。

黃文聲接受本報訪問時透露，現時已可從國家自然資源部獲取衛星監測數據及影像，頗為便利，但涉及建築物的三維（3D）模型、道路長闊及高度等的城市空間數據則不易獲取，以往有試過申請但不成功，他估計因為內地城市佈局等數據較敏感，故不易披露。

港學者曾申內地測量數據不果

黃指出，不同樓宇佈局會影響「熱島效應」程度，例如旺角及油麻地沿彌敦道一帶，樓宇與日照成垂直關係，日照接觸面大，故區內氣溫較高；長沙灣及深水埗建築則不是直面太陽，氣溫較低。黃表示，廣州的道路較本港寬闊、樓宇排列模式與本港不同，若能取得內地各城市空間數據，將可藉比對更多場景，找出紓緩熱島效應的關鍵因素。黃現時透過政府「資料一線通」網頁取得香港的空間數據。

黃文聲團隊以往亦曾運用衛星監測數據分析海水反射率，再結合水質數據，建立水質分析地圖，助本港掌握各水域的污染程度及來源。黃指出，不同水域鹽度和水流不同，故此須取得在地水質報告校正，才能準確建立該範圍的水質地圖。他稱，以往曾探討取得廣州的水質數據，同樣未成事。

現禁外地人測繪 盼准北上查索資料

內地《測繪市場管理暫行辦法》訂明來自香港等境外測量人員，不得在內地擅自做測繪工作，因此研究人員亦不能直接到內地收集數據。黃期望本港與內地可建立便利安排，助研究數據南下，例如容許研究人員在河套區的理大深圳研究院閱覽研究數據。他又提議建立專業互認機制，讓本港測量師可於內地相關部門查核所需資料等。

（數據過河系列四）

相關字詞﹕熱島效應 測繪市場管理暫行辦法

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