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港聞二

趙汝恒：數據互通須開放態度 太嚴難執行 倡准指定機構申內地數據 助港科研搶人才

【明報專訊】數據分析對學術研究非常重要，例如能源分佈數據可助研究人員分析減排策略。然而受到現時內地法規所限，內地相關數據未能輕易出境。政府資科辦正與內地洽商數據流通本港方案，理大副校長（研究及創新）趙汝恒接受本報專訪時，建議准許本港指定機構可申請內地數據來港助研究，又促請兩地政府洽商細節時持開放態度，否則徒有機制難以落實，「如果不持開放態度，他（負責審批的人員）驚的話就變了很tough（嚴格），就會做不成，簽了協議不等於implementation（執行）」。

明報記者 鄭律銘

身兼特首政策組研究策略專家組成員的趙汝恒表示，很多學術研究無可避免須運用跨境數據，例如物流和供應鏈管理涉及跨國運輸、關稅安排等，研究者如能掌握船舶軌迹等數據，可助改善物流路線效率、降低運輸成本。他又以汽車能源為例，若能掌握內地的原材料情况、運輸等相關數據，將有助研究者得出結論，判斷日後應集中發展電動車還是氫能車，長遠有助政府制定碳中和政策，而其餘醫療、金融等研究亦需跨境數據。

部分數據敏感 法制國安挑戰多

趙形容，現時研究人員要取得內地數據「不是太容易」，特別是涉及國家的敏感數據，例如地理資源、金融數據等。他理解要建立內地數據南下制度面對不少挑戰，包括兩地法律制度有別，內地當局亦要考慮國家安全風險，包括相關數據或會被外國用於分析國家弱項，從而施加限制，「例如你根本不夠能源應付未來50年發展，對方就會知道你對某燃料有需求，或透過影響定價，限制國家發展」。

倡實名制申請 數據須清晰分類

趙汝恒認為，若香港能以便利途徑取得內地數據，再結合海外數據，將吸引海內外學者來港，有助「搶人才」。他同意數據南下非「一時三刻」可做到，因要評估風險及效益，亦要考慮到可跨境流通的數據類別、如何使用等，再逐步落實。他認為在建立數據南下機制之初，先為數據制定清晰分類，「金融可以歸作一類，醫療、智慧城市、國家資源亦分別作一類」，再針對各範疇內數據評估風險，審視及制定相應處理方法。

政府須多解說 減市民私隱憂慮

趙建議可建立申請機制協助風險管理，並制定合資格申請機構名單。他認為本港大學，包括應科院在內的政府資助科研機構、科學園及數碼港的進駐科企等，都具備申請資格；申請者要以實名登記，為處理所得資料承擔責任；而當局可考慮修訂法例防範跨境數據遭濫用，甚至轉售圖利，惟罰則不宜過嚴，否則將造成恐慌，窒礙跨境資料使用。

為理順數據跨境南下機制，趙汝恒提出可先在南沙、前海及河套深港科技創新合作區作試點，做得好才推至全國。至於數據處理涉及的保安問題，他建議政府組建跨境安全數據小組，邀數據安全專家開發保護資料安全系統。私隱方面，他指儘管本港《個人資料（私隱）條例》對數據出境有清晰規定，惟港人對數據安全「十分敏感」，跨境數據傳輸或引起社會擔憂，例如本港數據會否北上、港人私隱會否泄露等，他建議政府及時收集公眾意見，多作解說釋除疑慮。

（數據過河系列四）

【系列完】

相關字詞﹕國家安全 學術研究 趙汝恒 數據南下 數據過河

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