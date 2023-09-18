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柴灣東涌樂建居 測量師料投標樂觀

【明報專訊】今屆政府致力動用市場力量建屋，惟市况不明朗，上月荃灣油柑頭首置項目流標；房屋局又計劃今年底及明年首季分別推出東涌第122區及柴灣祥民道兩幅地皮，予發展商投標興建居屋。有測量師估計兩地仍有輕微「正數」，即有錢賺，料不會流標，但相對大型發展商，承建商參加計劃的機會較大。地產建設商會執委會主席、會德豐地產主席梁志堅則認為要待標書公布，「看看實際環境如何」。

私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」分為兩種模式，一是邀請發展商投標政府土地興建，又或發展商在私人土地上興建；前者預計本年度起推出3幅地招標，包括位於東涌及柴灣兩幅地皮。

按現市况估算 兩項目料有錢賺

曾任土供組成員、高力香港董事總經理劉振江回應本報查詢指出，按目前市况、項目發展年期4.5年以上，以及物業建造成本約每呎三四千元等為基礎，連同斜坡平整及利息等成本，初步估計項目有錢賺。

以柴灣項目為例，他指雖該地位處斜坡，但情况不算好差，而且鄰近港鐵站，料樓盤售價不俗。至於東涌地皮，他則認為項目未有太大風險，雖然周邊正興建不少住宅，視乎屆時市况，該樓盤價格或有下調空間，但整體而言仍對項目投標感樂觀。

惟他認為，樂建居樓宇質素與居屋非常接近，對發展商而言，可創造價值的機會很小，推斷他們參與意願較細。反之，部分承建商本身是建築商，對拿揑項目的信心較大，參與機會較高。

房屋局回覆稱，今年6月公布樂建居後有不同發展商表達對私人土地發展形式有興趣；若發展商建議符合政策框架，而土地涉及改劃用途或修改地契/進行換地等，局方會提供政策支持。

相關字詞﹕樂建居 首置盤 房屋局 劉振江 梁志堅

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