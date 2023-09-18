梁志堅：大環境差、多中產移民 單靠夜市幫助不大

各範疇待檢視 非只談灣區

長遠看好背靠祖國機遇

政府上周啟動「香港夜繽紛」活動冀催谷夜經濟。梁志堅接受訪問時指出，「只靠夜市怎會帶得起（經濟），都要請到人手，否則得個講字」，並認為需多項措施配合。他以中環海濱的夜市為例，指政府「搞了10多年都未搞得起」，最多有一段時間較興旺，亦只定位作遊樂場般吸引孩童到訪。

梁志堅續稱，政府舉行夜經濟的活動「完全沒幫助就假，但幫助不大」。他表示，銅鑼灣波斯富街以往「搵個舖都難」，但目前已十室九空，「門面工夫都做得不好，怎搞夜市？」他又指本港至少有20萬人移民，主要為中上階層，令人手缺乏，需從內外配合才可刺激經濟。

梁分析目前經濟不佳屬全球狀况，中國及美國同樣經濟不景，政府應把握當前機會，檢視各項政策，例如從土儲及發展程序拆牆鬆綁入手。

從大方向而言，他認為本港財務上仍可利用港元優勢，包括可兌換美元的窗口及財務人才，致力發展此優勢。

他認為香港的發展以往遠超新加坡，但新加坡目前已作出不少規劃，如土地及早儲備，反觀本港短期內缺乏土地發展，「不把握機會，就會自己損失」。他舉例，有別以往政府先平整土地才賣地，目前政府推出尚未平整的土地予發展商「自行計數」投地。

指多地流標 因政府期望落差

他說因應目前市况，地產商投資較以往謹慎，今年度多幅用地流標，包括赤柱住宅地，他指會德豐有份入標，但最終未達政府所定底價而流標。他指地產商與政府看法不一，由於該用地鄰近居屋，而且未平整，需開山劈石，故投標價格謹慎；惟他估計政府因該地選址佳，屬豪宅區，故底價較高。

他認為政府發展北部都會區及交椅洲人工島的計劃能夠應付未來二三十年計劃，惟按其與政府交手經驗，政府程序疊牀架屋，程序繁瑣，認為應改革，否則將拖慢發展。明報記者 區慧盈