訪百呎四口劏房戶 李家超：盡力縮短公屋輪候

李家超昨到元朗探訪一個居於百多呎劏房的四人家庭，他說不論煮食、晾衫、溫習讀書均在同一地方，居住環境不理想。該家庭反映正申請入住過渡房屋，亦希望盡快「上樓」；李家超回應稱會盡力縮短公屋輪候時間。

調查：67%認為應先處理房屋

基層對李家超評分較去年降

李落區後表示，政府重視土地房屋問題，新一份《施政報告》會鞏固和落實現有政策，政府可提供更多「簡約公屋」或過渡房屋的資訊，讓居住環境欠佳的市民考慮選擇。

社區組織協會今年8月16日至9月11日期間，以網上問卷訪問644名基層市民，了解他們對政府過去一年表現的評價及對《施政報告》的期望。調查顯示，最多受訪者認為政府應最先處理土地房屋問題，佔67.1%，其次是醫療服務及教育資源。政策方面，57.1%受訪者認為政府應優先改革發放經濟援助的機制，增加綜援等津貼的金額，是各政策中最多。社協促請政府大幅改善最低工資水平、設失業援助金、制訂時間表減少劏房、將過渡房屋恆常化等。