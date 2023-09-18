明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

訪百呎四口劏房戶 李家超：盡力縮短公屋輪候

【明報專訊】新一份《施政報告》發表在即，特首李家超昨到元朗探訪劏房戶，他表示政府十分重視土地房屋問題，會盡力縮短公屋輪候時間。另外，社區組織協會昨發表調查報告，基層市民對李家超及其班子表現的評分由去年6.8分跌至6.4分，近七成受訪者認為當局應最先處理土地房屋問題。

李家超昨到元朗探訪一個居於百多呎劏房的四人家庭，他說不論煮食、晾衫、溫習讀書均在同一地方，居住環境不理想。該家庭反映正申請入住過渡房屋，亦希望盡快「上樓」；李家超回應稱會盡力縮短公屋輪候時間。

調查：67%認為應先處理房屋

基層對李家超評分較去年降

李落區後表示，政府重視土地房屋問題，新一份《施政報告》會鞏固和落實現有政策，政府可提供更多「簡約公屋」或過渡房屋的資訊，讓居住環境欠佳的市民考慮選擇。

社區組織協會今年8月16日至9月11日期間，以網上問卷訪問644名基層市民，了解他們對政府過去一年表現的評價及對《施政報告》的期望。調查顯示，最多受訪者認為政府應最先處理土地房屋問題，佔67.1%，其次是醫療服務及教育資源。政策方面，57.1%受訪者認為政府應優先改革發放經濟援助的機制，增加綜援等津貼的金額，是各政策中最多。社協促請政府大幅改善最低工資水平、設失業援助金、制訂時間表減少劏房、將過渡房屋恆常化等。

相關字詞﹕簡約公屋 過渡性房屋 房

上 / 下一篇新聞

監察期完 童樂居獲續資助一年 須每半年交報告 續禁競投新服務
監察期完 童樂居獲續資助一年 須每半年交報告 續禁競投新服務
16歲受虐不願披露 社聯倡免強制舉報
16歲受虐不願披露 社聯倡免強制舉報
2700廈到期未遵辨 限一月內交代驗樓進度 屋署：第四季開始檢控
2700廈到期未遵辨 限一月內交代驗樓進度 屋署：第四季開始檢控
房協首組裝合成項目明年竣工 涉300伙
房協首組裝合成項目明年竣工 涉300伙
深圳吸港人消費 李家超：正常交流 外遊復常「須務實面對」 陳茂波稱「夜繽紛」將更多元
深圳吸港人消費 李家超：正常交流 外遊復常「須務實面對」 陳茂波稱「夜繽紛」將更多元
梁志堅：大環境差、多中產移民 單靠夜市幫助不大
梁志堅：大環境差、多中產移民 單靠夜市幫助不大
土地共享 稱政府考慮增私樓地積比
土地共享 稱政府考慮增私樓地積比
柴灣東涌樂建居 測量師料投標樂觀
柴灣東涌樂建居 測量師料投標樂觀
趙汝恒：數據互通須開放態度 太嚴難執行 倡准指定機構申內地數據 助港科研搶人才
趙汝恒：數據互通須開放態度 太嚴難執行 倡准指定機構申內地數據 助港科研搶人才
內地測量數據敏感難取 黃文聲倡設專業互認
內地測量數據敏感難取 黃文聲倡設專業互認
網上資源北上受限 黃錦輝倡放寬使用Google YouTube等
網上資源北上受限 黃錦輝倡放寬使用Google YouTube等
偏遠地區設「健康小屋」 便利長者遙距覆診
偏遠地區設「健康小屋」 便利長者遙距覆診
貨車停路肩 九巴撼尾43傷 一客危殆車廂劏開 警：貨車有亮死火燈
貨車停路肩 九巴撼尾43傷 一客危殆車廂劏開 警：貨車有亮死火燈
「黑碼」申報簡化 減至9項
「黑碼」申報簡化 減至9項
船上煮食「漏氣」搶火 兩人燒傷一危
船上煮食「漏氣」搶火 兩人燒傷一危
AI結合機械臂 提升廢物回收效率
AI結合機械臂 提升廢物回收效率
智能回收箱目標年產千部
智能回收箱目標年產千部
大灣區GBA專題：穗度身旅團 「朋友」帶隊潛水覓食 主打大馬勝地仙本那 下水掌鏡上水掌勺
大灣區GBA專題：穗度身旅團 「朋友」帶隊潛水覓食 主打大馬勝地仙本那 下水掌鏡上水掌勺
大灣區GBA專題：仙本那：馬來語「完美」漁村
大灣區GBA專題：仙本那：馬來語「完美」漁村
大灣區GBA專題：明年拓歐洲線路
大灣區GBA專題：明年拓歐洲線路
大灣區GBA專題：梁錦松旗下深圳私院 專科醫全日候召吸港客
大灣區GBA專題：梁錦松旗下深圳私院 專科醫全日候召吸港客
大灣區GBA專題：北上港醫：診症差別小 語言挑戰大
大灣區GBA專題：北上港醫：診症差別小 語言挑戰大
【Emily】落田考察 話早已機器採摘 葛珮帆唱好新疆棉
【Emily】落田考察 話早已機器採摘 葛珮帆唱好新疆棉
【Emily】中大醫學院新生白袍禮 陳家亮囑謙卑終身學習
【Emily】中大醫學院新生白袍禮 陳家亮囑謙卑終身學習
【Emily】孫玉菡訪工權會 跟遺屬學整月餅
【Emily】孫玉菡訪工權會 跟遺屬學整月餅
【Emily】去輕鐵廠開放日 田二少喜遇九鐵舊員
【Emily】去輕鐵廠開放日 田二少喜遇九鐵舊員
【Emily】民青局境外實習計劃 234學生完成 港大生分享倫敦鐵路營運經驗
【Emily】民青局境外實習計劃 234學生完成 港大生分享倫敦鐵路營運經驗