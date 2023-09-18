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深圳吸港人消費 李家超：正常交流 外遊復常「須務實面對」 陳茂波稱「夜繽紛」將更多元

【明報專訊】政府推「香港夜繽紛」活動後，深圳隨即公布措施便利港人北上消費。特首李家超回應稱鼓勵兩地人來往，認為是正常和必然。他說新冠疫情後市民喜歡外遊是回復正常習慣，須務實面對，重申刺激夜間市道是長期工程。財政司長陳茂波昨亦發表網誌說續吸納社會意見，為「香港夜繽紛」增加更多元化和具新意活動。

政府上周公布「香港夜繽紛」活動，李家超昨落區後見記者，被問到近日晚上市面仍淡靜，他表示3年疫情影響市民生活習慣，改變需時且要「下工夫」。他承認刺激市道有挑戰，但相信香港有力靈活應變，重申振興晚間市道非一次過的措施，而是長期工程。

稱須融入國家大局 兩地共贏

深圳上周五公布多項措施便利港人北上消費。對於政府如何應對，李家超稱本港正融入國家發展大局，推動大灣區與香港人文交流是正常和必然，也是長時間的發展方向，香港必須認識大環境並與大灣區「互利共贏」。李家超說，新冠疫情後港人喜歡出外和旅遊是正常生活習慣，須務實面對趨勢，認為香港要強化自身吸引力，例如生態旅遊、文化歷史旅遊等。他提到，「香港夜繽紛」部分是具吸引力的固有活動，當局會改善及增加宣傳。

陳茂波昨發表網誌，表示上周公布的「香港夜繽紛」活動只是首階段項目，當局會繼續吸納社會意見，增加更多元化和具有新意的活動。他提到，8月日均訪港旅客人次增至近13.2萬，相當於疫情前逾八成，本港航空運力亦預計今年底可回復至疫情前約八成的水平。他期望在未來數月多項大型活動配合下，訪港旅客能持續回升。

實政圓桌召集人田北辰提出，在晚上10點後所有公共交通工具，包括港鐵、九巴及城巴等半價，讓市民有誘因食完飯後再行街。

田北辰倡晚十起交通半價

李家超繼續就下月發表的《施政報告》諮詢公眾，昨早到元朗落區，其間探訪劏房戶（見另稿）、視察元朗新街的衛生和阻街黑點，亦到酒樓與市民飲茶。李表示，對治理衛生及阻街黑點成效感鼓舞，已要求副司長卓永興領導的工作確保不會故態復萌。他又說感覺市民整體認同政府表現，落區時聽到市民有特別關心的範疇和重點，之後會考慮如何分配資源及訂立政策優次。

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