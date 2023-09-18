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2700廈到期未遵辨 限一月內交代驗樓進度 屋署：第四季開始檢控

【明報專訊】本港近月發生多宗大廈外牆石屎或批盪剝落事件，發展局表示，針對未遵辦強制驗樓通知的2700幢樓宇，屋宇署上月底已向有關樓宇發信，要求相關人士一個月內交代進度或確實工作計劃，若無合理解釋及進度欠佳，署方今年第四季會開始提出檢控，如有個案顯示業主有心拖延，署方會優先處理，盡早檢控。

發展局長甯漢豪昨日發表網誌，稱政府早前宣布一系列加強執法和支援樓宇業主或法團的措施，重點跟進尚未遵辦「通知」的樓宇；為加強屋宇署、民政事務總署及市建局協作，三方在發展局領導下成立常設溝通機制，上月召開首次會議跟進。

900幢未聘檢驗員 無人機查危牆

屋宇署表示，主要循4方面跟進未遵辦通知的樓宇，除加強檢控，該署自上月初起在尚未委聘註冊檢驗人員的900幢樓宇中，以無人機特別勘察潛在風險較高的樓宇外牆，如發現有明顯危險，會安排政府承建商展開緊急工程，拆除鬆脫部分，再向業主收取相關費用，至今署方已完成逾30幢大廈的外牆特別檢驗工作。

更新大行動1100幢 30竣工

至於1100幢已納入「樓宇更新大行動2.0」的第二類別樓宇，即法團未能自行檢驗及修葺的大廈，屋宇署會行駛法定權力代為檢驗和修葺，之後向業主收費，目前約30幢樓宇已竣工，約630幢已進入工程階段，另約440幢處於檢驗階段，預計今年底共約180幢樓宇會完成修葺。

屋宇署稱，已聯同市建局和民政事務處加強支援法團或業主，先後在深水埗、九龍城和油尖旺等地區舉辦地區講座，講解遵辦「通知」、成立法團和申請市建局資助的程序。市建局表示，為配合屋宇署工作，該局已透過地區組織主動接觸尚未遵辦「通知」而符合資格參與「樓宇更新大行動2.0」的樓宇，協助申請資助。

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