監察期完 童樂居獲續資助一年 須每半年交報告 續禁競投新服務

明報記者 陳柔雅

香港保護兒童會（下稱保會）回覆本報時表示知悉社署的決定，會繼續努力不懈提升服務質素，鞏固關顧文化，延續童樂居服務重整計劃引入的各項改革措施（見表），包括改善前線人手比例、加強員工培訓、提供跨專業支援等，又稱未來會按時每半年向當局提交報告，聽取局方及社會意見，不斷提升服務質素。

社署：保會有按要求定期交報告

社署的兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會建議，就服務表現不達標的機構設定監察期，社署去年9月為童樂居設定12個月監察期，將原先沒時限的《津貼及服務協議》轉為一年期有時限，並加入條款要求機構執行改善措施。社署回覆查詢時表示，其間一直密切監察機構是否符合《協議》要求、並按相關建議改善服務質素和機構管治，機構亦有按要求在監察期內每3個月提交進度報告。

暫18員工定罪判刑 10撤註冊

社署臨時數據顯示，保會2023/24年度獲批約1.03億元津貼撥款；2022/23年度同類撥款為1.43億元。

警方拘捕的34名童樂居職員已全數被落案起訴及提訊，社署稱截至今年8月底，當中18名幼兒工作員已被定罪及判刑，徵詢法律意見後至今已將10名幼兒工作人員從有關註冊紀錄冊除名。

議員促公開進度報告 取信公眾

對於社署批准童樂居《津貼及服務協議》續期一年，立法會福利事務委員會主席鄧家彪認為，在保會和社會努力下童樂居服務有改善，許多涉事者已被控，虐兒案亦已對機構打擊很大，加上有關協議非無時限，認為社署決定「可以接受」。但他認為社署應向公眾交代監察期內觀察，亦要向立法會交代，「要解釋為何覺得可以放心讓保護兒童會和童樂居繼續執行服務」，公開報告才可令市民加強信心。

社福界立法會議員狄志遠認為童樂居服務有明顯改善，改善措施成效理想，認為社署的決定恰當。不過他指虐兒事件令社會震驚，不少市民仍對服務有質疑，認同社署應公開報告，包括交代童樂居改善措施進展、解說為何接受保會續辦服務和如何確保未來監管的持續性，以挽回公眾信心。

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