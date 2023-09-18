智能回收箱目標年產千部

董志鵬稱，該公司累積研發開支達100萬元。暫時估計MightySort定價約50萬元，MagicSort低於10萬元，實際售價跟採購數量有關。現時MightySort有一部原型正由內資再生鋁合金生產商在其元朗廠房試用，後者正考慮採購8部。若真的採用8部，每日吞吐量150噸的元朗廠房將可節省約74%人手工作，大幅提升自動化水平，兼大減廠內噪音和粉塵，而回本期在11個月以內。

即使MagicSort未做出全尺寸和全功能的原型，但有港資回收商和法資環保集團表示有興趣。

該公司計劃明年量產MightySort和MagicSort，希望在MagicSort量產第一年內，產量達1000部，但需要和回收商合作投標以取得政府合約。

由於該公司設於科學園的辦公室面積和人手有限，不足以真正組裝產品，所以生產工作將交給內地代工廠。