智能回收箱目標年產千部

【明報專訊】時宜機械人科技3名共同創辦人當中，陳翡為中文大學機械與自動化工程學系助理教授，也是中文大學天石機械人研究所客座教授；董志鵬和王世雄是內地人，兩人分別在瀋陽東北大學取得工程博士和工程碩士學位。由於他們的導師和陳翡曾經是同學，所以兩人在對方的穿針引線下，來到中文大學屬下香港物流機械人研究中心和天石機械人研究所工作，繼而和陳翡在去年11月創辦時宜機械人。
董志鵬稱，該公司累積研發開支達100萬元。暫時估計MightySort定價約50萬元，MagicSort低於10萬元，實際售價跟採購數量有關。現時MightySort有一部原型正由內資再生鋁合金生產商在其元朗廠房試用，後者正考慮採購8部。若真的採用8部，每日吞吐量150噸的元朗廠房將可節省約74%人手工作，大幅提升自動化水平，兼大減廠內噪音和粉塵，而回本期在11個月以內。
即使MagicSort未做出全尺寸和全功能的原型，但有港資回收商和法資環保集團表示有興趣。
該公司計劃明年量產MightySort和MagicSort，希望在MagicSort量產第一年內，產量達1000部，但需要和回收商合作投標以取得政府合約。
由於該公司設於科學園的辦公室面積和人手有限，不足以真正組裝產品，所以生產工作將交給內地代工廠。
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