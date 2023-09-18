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港聞二

AI結合機械臂 提升廢物回收效率

【明報專訊】香港的堆填區等廢物處置設施將會飽和，將廢物分類和回收是最有效的減廢方法之一。但本地回收業較勞力密集，分類回收成本偏高，處理量亦非常有限。有本地初創公司結合人工智能（AI）和機械人技術，研發了兩款自動化廢物分類系統，希望助業者突破樽頸，提高本地廢物分類回收比例。

明報記者 薛偉傑

攝影 鄧宗弘

時宜機械人科技（香港）有限公司（SOTA Robotics（HK）Limited）首席運營官董志鵬、首席技術官王世雄、首席執行官陳翡表示，現時本地回收商主要是透過人手篩選做廢物分類，成本高兼效率偏低，處理量非常有限。他們和本地某些大型回收商交流過，發覺它們廠房內流水線雖然已有一定程度機械化，但仍需相當多工人；大約只有40%工序由機器負責，60%工序仍倚賴人手。

港廢物分類比例低於韓台

相比之下，在德國、瑞士、瑞典、日本、韓國、新加坡和台灣，大部分廢物分類工作已由自動化機器代勞，而且整體廢物分類比例，也是香港現時無法相比。例如，韓國有約45%廢物會被分類，瑞典約50%，台灣約55%，歐盟平均約60%，德國和瑞士達80%。但香港除了廢紙分類回收比例較高外，其他廢物分類比例很低。

因此，該公司結合AI和機械人技術，研發兩款自動化廢物分類系統MightySort和MagicSort，希望提高本地廢物分類回收比例。其中，MightySort是有色金屬負向分選系統，現時已可將10餘種雜質和有價值的有色金屬廢料（例如鋁合金）分離，適用於回收工廠。MightySort長5米、闊1.5米、高2.2米，單機每日處理量達30噸，相當於4至5個工人，未來還可以根據客戶要求加強功能，分離出更多種類雜質。

MightySort綜合使用鏡頭、紅外線鏡頭及激光誘導光譜技術（Laser-induced Breakdown Spectroscopy, LIBS）來快速分析各種廢料，並利用機械臂來將雜質分離。其單機雜質分離度逾80%，不會低過人手。若兩部機以串連方式運作，分離度更逾96%。

視像技術識別紙張金屬塑膠玻璃

至於MagicSort是智能分類回收箱，適合放置在商場、屋邨和學校等公眾地方。它主要是利用視像技術，來識別和分開紙張、金屬、塑膠、玻璃等四大類廢物。市民可以一次過放入多件不同種類廢物，毋須逐件放入，內裏的設備會自動識別及將它們分開。MagicSort可以因應4類廢物儲存量，來分配調整4個儲存箱容量，善用內部空間。

MagicSort長1.8米、闊0.5米、高1.3米，除上述核心功能，亦可以選擇增加20餘項功能，包括連接互聯網及加裝太陽能光伏板等。但該公司暫時只做出了縮小原型來驗證技術。在9月22至23日的「中大創業日2023」，該公司將在現場播放MightySort的原型和MagicSort的縮小原型運作的短片。

晶片回收機器 自動加熱解焊

該公司亦計劃研發另一款產品MicroSort，是一種貨櫃箱式自動回收晶片機器。回收商只要將各種電路板和記憶體模組放入MicroSort，內部設備會自動完成加熱解焊、識別晶片種類和質檢，以及按用途和質量將晶片分類等工作。

陳翡和董志鵬希望，MicroSort能夠將所有重要晶片挑出來回收重用，包括中央處理器、圖像處理器、RAM、ROM等，避免現時電腦和智能手機退役時浪費兼變成大量電子垃圾。MicroSort的所有設備，則要設計到可以安裝在一個20呎長的貨櫃箱內。但現時仍在概念設計階段，需要較長時間才能做出原型，售價暫時較難估計。不過，已經有一家專門回收晶片的香港公司表示有興趣。

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