自殘傾向須穿約束衣 伊院六旬病人繃帶上吊亡

警方昨晨約5時接獲醫院護士報案，指一名女病人上吊自殺，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。伊利沙伯醫院昨晚公布該宗醫療風險警示事件，稱該名60歲女病人前日因左手受傷和精神紊亂被送往該院急症室，入住特別觀察病房留醫。由於病人有傷害自己意圖，醫護人員替她穿着安全背心及以肢體固定帶固定，並一直密切監察。

凌晨巡房無異樣 半小時後發現上吊

伊院指出，醫護昨凌晨約3時進入病房觀察病人，當時她的情况穩定、無異樣，惟約30分鐘後發現她頸部有繃帶纏繞，隨即移除繃帶及急救，病人延至凌晨約4時半離世。伊院稱已即時報警，另向家屬致以深切慰問並會提供協助，又表示非常關注事件，已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報，有關個案已呈報死因裁判官跟進。

病人組織質疑是否未綁好約束衣

彭鴻昌質疑，病人約束衣是否未綁好才能鬆脫自殺，建議院方加強培訓員工檢查清楚。他亦關注病人情緒是否穩定，包括需否注射鎮靜藥物，促請院方調查清楚事件，以向家屬及公眾交代。